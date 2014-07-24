Сео оптимизатор в штат

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

В штат компании нужен сео-оптимизатор.

Оплата - 20 000 рублей (испытательный срок - 2 месяца), затем 30 000 рублей. По итогам работы возможно увеличение

5 дней в неделю, 10-19 по мск (обеденный перерыв - час).

Требования к специалисту:

1. Работа в этой сфере не менее 3х лет

2. Не менее 5ти успешных проектов по продвижению (которые вы можете показать)

3. Знание последних тенденций изменений в поисковых системах

4. Инициативность

5. Умение проводить аналитику по конкурентам и предлагать мероприятия для увеличения эффективности продвижения для сайтов на продвижении.

6. Навык работы с биржами, необходимыми для продвижения

7. Умение составлять ТЗ на тексты

8. Работа в сроки

9. Умение работать в рамках ограниченного бюджета.

Резюме присылайте на почту, указанную в профиле.

На вопросы готова отвечать по скайпу.

С уважением, Анна.