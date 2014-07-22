Поисковое продвижение сайта, внешнее сео

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок246 просмотров

Здравствуйте!

Ищу человека для грамотной закупки внешних статей и ссылок. Биржи Miralinks и Rotapost, с ручным отбором площадок, использованием сервисов Majestic, и проверкой размещенных статей на качество и орфографию. Отсутствие скрытых разделов.

Если вы хорошо умеете отбирать сайты, размещать статьи и публиковаться с блогах и twitter, предлагаю работу.

Бюджет примерно от 30 до 500р за один размещенный материал, не считая стоимости платной статьи.

Расходы на копирайтера – отдельно. Лучше, если все будет под вашим контролем: от подбора релевантных страниц и заказа написания статей, до комплексного размещения.

Примерно по 1000-2000р на один сайт, с бюджетом ссылочного до 5тыс. р. в месяц. Сайтов от 5 штук. Пишите!

Написание статей
11 лет назад
jaroslavart
Ярослав 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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