Перед подачей предложений - НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ: • Вся работа должна будет производиться из наших аккаунтов в биржах ссылок и соц. сигналов. Ваша работа отдельно, стоимость продвижения отдельно. Мы за прозрачные отношения заказчика и ...
Поисковое продвижение сайта, внешнее сео
Здравствуйте!
Ищу человека для грамотной закупки внешних статей и ссылок. Биржи Miralinks и Rotapost, с ручным отбором площадок, использованием сервисов Majestic, и проверкой размещенных статей на качество и орфографию. Отсутствие скрытых разделов.
Если вы хорошо умеете отбирать сайты, размещать статьи и публиковаться с блогах и twitter, предлагаю работу.
Бюджет примерно от 30 до 500р за один размещенный материал, не считая стоимости платной статьи.
Расходы на копирайтера – отдельно. Лучше, если все будет под вашим контролем: от подбора релевантных страниц и заказа написания статей, до комплексного размещения.
Примерно по 1000-2000р на один сайт, с бюджетом ссылочного до 5тыс. р. в месяц. Сайтов от 5 штук. Пишите!
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