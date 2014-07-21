Продвижение сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт20 заявок247 просмотров

Необходимо выведение в топ гугла сайт ledukraine.com

led лампы

светодиодные лампы е14

светодиодные лампы е27

лампа е14

светодиодные лампы t8

лампа t8

led прожектор

светодиодный прожектор

светодиодные лампы

лампы gu5.3

лампы gu10

светодиодная лента

led лента

бюджет желательно минимальный, так как контора финансировать отказывается

11 лет назад
andreyos
Андрей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Белое продвижение ин-нет магазина стройматериалов

    $280

    Перед подачей предложений - НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ: • Вся работа должна будет производиться из наших аккаунтов в биржах ссылок и соц. сигналов. Ваша работа отдельно, стоимость продвижения отдельно. Мы за прозрачные отношения заказчика и ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Попадание в новостные агрегаторы

    Необходимо обеспечить попадание заметок с сайта в новостные агрегаторы Google и Яндекс. Заметки на сайте появляются несколько раз в неделю. Также проверить индексируемость сайта в Google Webmaster, при необходимости внести правки. Сайт - www.vprigorode.info

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разместить ссылку с фото на досках объявлений

    Необходимо разместить ссылку на страницу с товарами с несколькими фотографиями на досках объявлений, тематических форумах, в группах социальных сетей. Тематика: байкеры, мото клубы-форумы, бодибилдинг, форумы и клубы единоборств, музыкальные рок-сообщества.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Подобрать ключи для описания раздела сайта

    Задача: нужно подобрать (ВЧ и СЧ) ключи для строительного портала, раздел "стены". Раздел имеет 3 подраздела: ремонт, отделка и строительство. В разделе будут собраны тематические статьи.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • LINK-менеджер

    -работа с биржами (sape, miralinks, GGL, pr.sape, блогун, ротапост); -отбор площадок ; -составление объемных анкор-листов; -оценка ссылочной массы сайта; -формирование ежедневных отчетов и еженедельных сводок; -работа в СУП (система управления ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется SEO-специалист

    $300

    Требуется SEO-специалист для составления семантического ядра и внутренней оптимизации двух интернет-магазинов. Нужен человек с опытом и успешными, реальными кейсами, а не выдуманными и/или выкачанными картинками метрик и аналитики из инета.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO-Специалист

    Опыт работы: от 3 лет. Успешный опыт продвижения сайтов ,Умение получать удовольствие от своей работы; ... Условия Возможно официальное оформление (на выбор); Коррекция графика под себя Люди ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проект для SEO спецов.

    Необходимо продвинуть сайт музыкальной тематики (духовые музыкальные инструменты). Вывести по 10 ключевым фразам в десятку поисковиков. Пожалуйста! Укажите примерные сроки, месячный бюджет и вашу стратегию продвижения. Реально ли за пару месяцев (по большей части ...

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад