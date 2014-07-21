SEO-Специалист

Опыт работы: от 3 лет. Успешный опыт продвижения сайтов ,Умение получать удовольствие от своей работы; ...

Условия

Возможно официальное оформление (на выбор); Коррекция графика под себя

Люди без опыта , с установлением своего заоблачного вознаграждения, с отрицательными отзывами где бы то ни было даже не рассматриваются.

Спецы с установлением своего заоблачного вознаграждения так же МИМО!!!

План работ в 1-й месяц

«Запуск» проекта

Анализ бизнес-модели проекта и целевой аудитории сайта.

Составление семантического ядра

Расширение семантического ядра по проекту.

Распределение семантических групп по целевым страницам.

Анализ содержания сайта

Анализ заголовков title и мета-описаний description целевых страниц сайта. Формирование мета-тегов на основе семантического ядра.

Оценка уникальности содержания сайта (как тексты, так и используемые изображения)

• Смысловое соответствие (релевантность) контента целевых страниц.

• Контроль «натуральности» и естественности использования ключевых запросов в тексте.

• Проверка наличия скрытых элементов.

• Формирование технического задания на тексты.

• Проверка текстов на сайте, при необходимости замена.

Составление и согласование стратегии и плана копирайтинга

Анализ других мета-тегов: content-type, content-language и т.п.

Анализ использования тегов заголовков

— при оптимизации текстов.

Анализ использования атрибутов alt и title рисунков.

Аудит сайта. Техническое задание на оптимизацию

Анализ индексации сайта.

Анализ сайта на вирусы.

Анализ ошибок в инструментах для вебмастеров.

Поиск и устранение дублирования контента.

Проверка корректности ответов сервера:

• Ответ сервера на запрос к продвигаемым страницам.

• Ответ сервера на запрос к несуществующим страницам.

• Ответ сервера на запрос к страницам с «www» и без.

• Настройка правильного ответа сервера при недоступности сайта.

• Проверка корректности кодировки страниц.

Проверка, анализ и правильная настройка файлов sitemap.xml и robots.txt.

Анализ исходного кода страниц.

Анализ и формирование внутренней перелинковки. Меню навигации, «хлебные крошки».

Внутренняя перелинковка для высокочастотных, среднечастотных и низкочастотных запросов.

Поиск и устранение неработающих ссылок.

Анализ индекса ПС. Составление списка действий по уменьшению количества низкачественных страниц в индексе ПС.

Рекомендации по юзабилити для увеличения конверсии на сайте.

Сервисы карт поисковых систем

Регистрация в Google Адресах и в Яндекс Адресах.

Работа с внешними факторами ранжирования

Анализ текущей ссылочной массы.

Составление стратегии размещения/покупки ссылок.

Первичное размещение вечных ссылок.

Составление стратегии на статейное продвижение.

Результаты работы

• Сформированное базовое семантическое ядро.

• Техническое задание со списком изменений на сайте.

• Зарегистрированная карточка в сервисе Адреса Google.

• Написанные тексты на ключевые целевые страницы.

• Размещение первого числа ссылок.

План работ на 2-й месяц

Работа с внутренними факторами ранжирования

Внедрение правок по техническому аудиту сайта.

Размещение первого числа текстов на сайте.

Составление задания копирайтеру для написания контента.

Проверка внесенных изменений.

Работа с внешними факторами ранжирования

Координация наращивания ссылочной массы.

Оптимизация карточки компании в сервисе Google Maps

Веб-аналитика

Настройка веб-аналитики в Google Analytics. Настройка целей, отслеживания внутреннего поиска.

Составление спецификации изменений для сбора дополнительных данных: настройка отслеживания событий, пользовательских сегментов, пользовательских переменных.

Результаты работы

• Внедрение технического аудита.

• Размещение текствого контента и его оптимизация на сайте.

• Куплены первые ссылки.

• Отчет по позициям, приросту трафика и выполненным работам.

План работ на 3-й месяц

Работа с внешними факторами ранжирования

Наращивание ссылочной массы.

Оптимизация текущей ссылочной массы и стратегии внешней оптимизации.

Написание контента согласно плану копирайтинга.

Расширение сем.ядра за счет поиска дополнительных запросов.

Корректировка внутренней оптимизации согласно целями и достигнутым результатам

Анализ внешних ссылок

Оценка количественных показателей внешних ссылок. Оценка качественных показателей внешних ссылок. Общая оценка внешней ссылочной структуры сайта.

Анализ сайтов конкурентов по продвигаемым ключевым фразам.

Результаты работы

• Улучшение видимости по НЧ-СЧ запросам.

• Написаны дополнительные тексты.

• Закуплены ссылки.

• Отчет по позициям и трафику.

План работ на 4-й месяц

Работа с внешними факторами ранжирования

Наращивание ссылочной массы.

Оптимизация текущей ссылочной массы.

Написание контента согласно плану копирайтинга.

Корректировка внутренней оптимизации согласно целями и достигнутым результатам

Результаты работы

• Достижение целевых позиций.

• Закуплены еще ссылки.

• Написаны дополнительные тексты.

План работ на 5-й месяц

Работа с внешними факторами ранжирования

Наращивание ссылочной массы.

Оптимизация текущей ссылочной массы.

Написание контента согласно плану копирайтинга.

Корректировка внутренней оптимизации согласно целями и достигнутым результатам.

Расширение сем.ядра за счет поиска дополнительных запросов.

Анализ посещаемости сайта

Общее количество посещений сайта за отчетный период. Демография и география посетителей сайта. Динамика посещений по отдельным ключевым фразам.

Мониторинг поисковых запросов с высоким процентом отказов. Рекомендации по изменению содержания страниц с целью сокращения данного показателя.

Формирование советов по увеличению целевого трафика.

Результаты работы

• Достижение целевых позиций.

• Отчет по результатам продвижения.

• Отчет по анализу посещаемости сайта.