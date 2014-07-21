Необходимо продвинуть сайт музыкальной тематики (духовые музыкальные инструменты). Вывести по 10 ключевым фразам в десятку поисковиков. Пожалуйста! Укажите примерные сроки, месячный бюджет и вашу стратегию продвижения. Реально ли за пару месяцев (по большей части ...
SEO-Специалист
Опыт работы: от 3 лет. Успешный опыт продвижения сайтов ,Умение получать удовольствие от своей работы; ...
Условия
Возможно официальное оформление (на выбор); Коррекция графика под себя
Люди без опыта , с установлением своего заоблачного вознаграждения, с отрицательными отзывами где бы то ни было даже не рассматриваются.
Спецы с установлением своего заоблачного вознаграждения так же МИМО!!!
План работ в 1-й месяц
«Запуск» проекта
Анализ бизнес-модели проекта и целевой аудитории сайта.
Составление семантического ядра
Расширение семантического ядра по проекту.
Распределение семантических групп по целевым страницам.
Анализ содержания сайта
Анализ заголовков title и мета-описаний description целевых страниц сайта. Формирование мета-тегов на основе семантического ядра.
Оценка уникальности содержания сайта (как тексты, так и используемые изображения)
• Смысловое соответствие (релевантность) контента целевых страниц.
• Контроль «натуральности» и естественности использования ключевых запросов в тексте.
• Проверка наличия скрытых элементов.
• Формирование технического задания на тексты.
• Проверка текстов на сайте, при необходимости замена.
Составление и согласование стратегии и плана копирайтинга
Анализ других мета-тегов: content-type, content-language и т.п.
Анализ использования тегов заголовков— при оптимизации текстов.
Анализ использования атрибутов alt и title рисунков.
Аудит сайта. Техническое задание на оптимизацию
Анализ индексации сайта.
Анализ сайта на вирусы.
Анализ ошибок в инструментах для вебмастеров.
Поиск и устранение дублирования контента.
Проверка корректности ответов сервера:
• Ответ сервера на запрос к продвигаемым страницам.
• Ответ сервера на запрос к несуществующим страницам.
• Ответ сервера на запрос к страницам с «www» и без.
• Настройка правильного ответа сервера при недоступности сайта.
• Проверка корректности кодировки страниц.
Проверка, анализ и правильная настройка файлов sitemap.xml и robots.txt.
Анализ исходного кода страниц.
Анализ и формирование внутренней перелинковки. Меню навигации, «хлебные крошки».
Внутренняя перелинковка для высокочастотных, среднечастотных и низкочастотных запросов.
Поиск и устранение неработающих ссылок.
Анализ индекса ПС. Составление списка действий по уменьшению количества низкачественных страниц в индексе ПС.
Рекомендации по юзабилити для увеличения конверсии на сайте.
Сервисы карт поисковых систем
Регистрация в Google Адресах и в Яндекс Адресах.
Работа с внешними факторами ранжирования
Анализ текущей ссылочной массы.
Составление стратегии размещения/покупки ссылок.
Первичное размещение вечных ссылок.
Составление стратегии на статейное продвижение.
Результаты работы
• Сформированное базовое семантическое ядро.
• Техническое задание со списком изменений на сайте.
• Зарегистрированная карточка в сервисе Адреса Google.
• Написанные тексты на ключевые целевые страницы.
• Размещение первого числа ссылок.
План работ на 2-й месяц
Работа с внутренними факторами ранжирования
Внедрение правок по техническому аудиту сайта.
Размещение первого числа текстов на сайте.
Составление задания копирайтеру для написания контента.
Проверка внесенных изменений.
Работа с внешними факторами ранжирования
Координация наращивания ссылочной массы.
Оптимизация карточки компании в сервисе Google Maps
Веб-аналитика
Настройка веб-аналитики в Google Analytics. Настройка целей, отслеживания внутреннего поиска.
Составление спецификации изменений для сбора дополнительных данных: настройка отслеживания событий, пользовательских сегментов, пользовательских переменных.
Результаты работы
• Внедрение технического аудита.
• Размещение текствого контента и его оптимизация на сайте.
• Куплены первые ссылки.
• Отчет по позициям, приросту трафика и выполненным работам.
План работ на 3-й месяц
Работа с внешними факторами ранжирования
Наращивание ссылочной массы.
Оптимизация текущей ссылочной массы и стратегии внешней оптимизации.
Написание контента согласно плану копирайтинга.
Расширение сем.ядра за счет поиска дополнительных запросов.
Корректировка внутренней оптимизации согласно целями и достигнутым результатам
Анализ внешних ссылок
Оценка количественных показателей внешних ссылок. Оценка качественных показателей внешних ссылок. Общая оценка внешней ссылочной структуры сайта.
Анализ сайтов конкурентов по продвигаемым ключевым фразам.
Результаты работы
• Улучшение видимости по НЧ-СЧ запросам.
• Написаны дополнительные тексты.
• Закуплены ссылки.
• Отчет по позициям и трафику.
План работ на 4-й месяц
Работа с внешними факторами ранжирования
Наращивание ссылочной массы.
Оптимизация текущей ссылочной массы.
Написание контента согласно плану копирайтинга.
Корректировка внутренней оптимизации согласно целями и достигнутым результатам
Результаты работы
• Достижение целевых позиций.
• Закуплены еще ссылки.
• Написаны дополнительные тексты.
План работ на 5-й месяц
Работа с внешними факторами ранжирования
Наращивание ссылочной массы.
Оптимизация текущей ссылочной массы.
Написание контента согласно плану копирайтинга.
Корректировка внутренней оптимизации согласно целями и достигнутым результатам.
Расширение сем.ядра за счет поиска дополнительных запросов.
Анализ посещаемости сайта
Общее количество посещений сайта за отчетный период. Демография и география посетителей сайта. Динамика посещений по отдельным ключевым фразам.
Мониторинг поисковых запросов с высоким процентом отказов. Рекомендации по изменению содержания страниц с целью сокращения данного показателя.
Формирование советов по увеличению целевого трафика.
Результаты работы
• Достижение целевых позиций.
• Отчет по результатам продвижения.
• Отчет по анализу посещаемости сайта.
Заявки фрилансеров
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