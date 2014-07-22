LINK-менеджер

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок158 просмотров

-работа с биржами (sape, miralinks, GGL, pr.sape, блогун, ротапост);

-отбор площадок ;

-составление объемных анкор-листов;

-оценка ссылочной массы сайта;

-формирование ежедневных отчетов и еженедельных сводок;

-работа в СУП (система управления проектами).

11 лет назад
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Татьяна 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров