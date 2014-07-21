Белое продвижение ин-нет магазина стройматериалов

Перед подачей предложений - НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:

• Вся работа должна будет производиться из наших аккаунтов в биржах ссылок и соц. сигналов.

Ваша работа отдельно, стоимость продвижения отдельно. Мы за прозрачные отношения заказчика и исполнителя.

• Прогноз конечного результата, промежуточные отчеты по сделанной работе.

Цель продвижения в перспективе, через 2-3 месяца:

• — выход в ТОП 10 по утвержденным ключевикам (регион продвижения Москва)

• — привлечение потенциальных клиентов

• — увеличение посещаемости сайта

Ключ.Слова – 1-й сайт

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Гипсокартон

Профиль для гипсокартона

Обои

Клей

Армстронг

Утеплитель

Серпянка

Шпаклевка

Потолочные плиты

Лестницы

Ламинат

Краска

Профнастил

Мешки для мусора

Поскольку сайт новый сначала работаем по СЧ и НЧ словам, далее плавно переходим по утвержденным

ТРЕБОВАНИЯ К SEO-ПРОДВИЖЕНИЮ (что требуется от вас)

1. Тех.аудит

по внутр.оптимизации — вы высылаете тех.аудит и любые пожелания, мы делаем доработки. мы открыты к общению и выполним любые просьбы, если они ведут к эффективности seo-кампании. Это будет делаться после утверждения бюджета.

2. Какими методами будет продвигаться сайт:

2.1. Техническая оптимизация сайта (устранение ошибок кода, улучшение работы сайта с технической стороны и др.)

2.2. Развитие web-ресурса (написание статей, переработка существующих разделов и материалов на сайте и др.)

2.3. Анализ веб-метрик сайта и работа над улучшением пользовательских факторов сайта (так называемое «юзабилити»)

2.4. Работа с внешними ссылочным факторами.

3. Еженедельные отчеты.

Если вы выбираете поэтапную оплату (месяц бъется на 4 этапа), отчеты Вы присылаете их без напоминаний 1раз в неделю в заранее оговоренный и удобный для вас день недели. Отчеты могут быть в произвольной форме, и должны по пунктам содержать описания действий которые были произведены в течении недели.

4. Ежемесячные отчеты по продвижению (оплата в конце месяца)

• позициии сайта в поисковой системе

• статистические данные по сайту (сюда также могут входить данные из веб-метрик),

• список размещенных статей (как в рамках сайта, так и за его пределами),

• списки размещенных ссылок с указанием источника,

• рекомендации для заказчика по улучшению сайта,

• список технических работ проведенных на сайте.

5. ТЗ на копирайтинг

Если нужен копирайтинг — у нас есть свой копирайтер. От вас надо всего лишь небольшое ТЗ в произвольной, но понятной форме на статьи.

6. Ежемесячный бюджет продвижения

Естественно бюджет должен быть разумным и оправданным. Желательно предоставить бюджет в виде 2х таблиц:

- разовые работы

- ежемесячные работы с сайтом + стоимость продвижения по отдельному ключевику

ОПЛАТА

Закупка ссылок и соц. сигналов будет производиться исключительно с наших аккаунтов, просьба указывать в тексте вашего предложения стоимость внешних затрат на продвижение сайта (ссылки, статьи, соц.сигналы), учитывая, что сайт сейчас без ссылок.

• Пополнение аккаунтов бирж будет происходить сразу после вашей «отмашки».

• Цена указанная нами в проекте только за Вашу работу (без учета затрат).

• Поскольку издержки на внешнюю и внутреннюю оптимизацию мы берем на себя, оплата за результат вашего труда будет происходить в конце месяца.

• Также возможно разбиение общего процесса на этапы и поэтапная оплата.

Одного месяца вполне достаточно, для того, чтобы понять результат вашей работы и подходим ли мы друг другу.

Электронные платежные системы: Яндекс Деньги, WMR, WMZ, перевод на карту сбербанка.

БОНУСЫ СОТР-ВА

В нашей компании имеется много сайтов и еще больше проектов для реализации в самой ближайшей перспективе. Мы хотели бы найти постоянного партнера, с которым бы можно было наладить работу, отдавать свои проекты на продвижение, не тратя время на выяснение вопросов.

Положительные результаты после 1-го месяца работы, при вашем согласии значительно расширят рамки нашего сотрудничества. А также гарантируем развернутый отзыв, описывающий Вас как настоящего профессионала!

НЕМНОГО О САЙТЕ:

Сайт планируется к полному рерайту, поскольку в настоящее время является полным дубликатом другого строительного сайта. С момента существования и по настоящее время закрыт от индексации. И ждет своего оптимизатора.

P.S. Цена в проекте указана только на ваши услуги (работы) не включая расходы на ссылки и т.д. На все вопросы относительно сайтов готов ответить в личке.