Микроразметка для сайта (Битрикс)

Нужно сделать микроразметку для сайта domzakaz.ru

Всего 3 шаблона: Главная страница, каталог товаров и остальные страницы. Много разных компонент (купить в 1 клик, перезвонить мне, рейтинги, отзывы, и т. д.)

Микроразметка для карточки товаров: Цена, отзывы, иконка компании

прочие страницы: о компании, контакты

Для гугла и яндекса с использованием микроформатов http://schema.org/, http://microformats.org/wiki/hproduct

для гугла -https://support.google.com/webmasters/answer/146750?hl=ru&ref_topic=1088474, http://schema.org/Product, http://microformats.org/wiki/hproduct,

яндекс http://help.yandex.ru/webmaster/hproduct/general.xml, в яндексе можно еще по .xml делать микроразметку

по картинкам яндекс http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/image.xml

https://support.google.com/webmasters/answer/1408986?hl=ru - к категориям новостям

для страниц контактов ,https://support.google.com/webmasters/answer/146861?hl=ru&ref_topic=1088474, http://schema.org/Organization, http://microformats.org/wiki/hcard

для контактов к Яндексу http://help.yandex.ru/webmaster/supported-schemas/address-organization.xml