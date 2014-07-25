Надо оптимизировать несколько сайтов. В заявках пишите, пожалyйста, ценy за оптимизацию одного сайта и сколько сайтов Вы можете вести постоянно. Если цена бyдет зависеть от количества ключевых слов - сообщите также. Какие ...
СЕО аудит интернет магазина
Здравствуйте, новый магазин залил 300 товаров перед тем как добавлять в ПС мне нужно узнать информацию все ли в порядке итд
аудит (внутренняя СЕО оптимизация)
Проверка страниц сайта ( h1-h3, мета теги, переспам и так далее )
Проверка robots.txt, sitemap.xml, основное зеркало, title, description, keywords, ЧПУ, дубли, переспам, сниппеты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нyжен один или несколько сотрyдников для работ по yвеличению ссылочной массы для 10 сайтов. В заявках пишите, пожалyйста, ценy за однy ссылкy и сколько сайтов Вы можете вести постоянно. Ссылки должны быть постоянными и индексирyемыми.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать выборки ключевых слов по нескольким сайтам Пример запроса: http://ru.semrush.com/ru/info/site.ru+(by+organic)?sort=volume_descЗавершен11 лет назад
Нужно продвинуть сайт. Тематика сайта: Сервис по заработку на iOS/Android. Какие результаты мне нужны? Регистрации, активность, установки. Установки в моем случая является приоритетом. Предлагайте ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужно придумать ключевые (главные) категории и под категории для женского журнала - http://lady-tochka.net . На сайте они уже есть, но их нужно переделать. В каждую ключевую категорию ...Завершен11 лет назад
- $1500
Ищется специалист по комплексному продвижению нескольких сайтов. Тематика строительство. Ведение РК, работа как с внутренними факторами сайта так и с внешними. Нужен человек способный генерировать, тестировать, улучшать. Бюджет порядка 50 т.р. ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт11 лет назад
Официальный поставщик качественных европейских светодиодных светильников в Украине. Требуется продвижение сайта и продукции в нише для украинского рынка в google и yandex, на тематических площадках. сайт ledix.com.uaПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Ребята, я сама себе сделала сайт,но как продвигать не знаю.Хочу что бы он везде был виден, что бы была реклама и что бы люди меня находили. Подскажите кто может помочь, сколько это ...Поисковые системы (SEO)27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разместить ссылку на страницу с товарами с несколькими фотографиями на досках объявлений, тематических форумах, в группах социальных сетей. Тематика: байкеры, мото клубы-форумы, бодибилдинг, форумы и клубы единоборств, музыкальные рок-сообщества. ...Завершен11 лет назад
Друзья, На данный момент мы расширяем семантическое ядро для нашего ресурса http://www.kv-design.ru/ и нам требуется коллега, который возьмет на себя работу по его расширению. Требуется специалист, отлично владеющий Key Collector, ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад