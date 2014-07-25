СЕО аудит интернет магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок217 просмотров

Здравствуйте, новый магазин залил 300 товаров перед тем как добавлять в ПС мне нужно узнать информацию все ли в порядке итд

аудит (внутренняя СЕО оптимизация)

Проверка страниц сайта ( h1-h3, мета теги, переспам и так далее )

Проверка robots.txt, sitemap.xml, основное зеркало, title, description, keywords, ЧПУ, дубли, переспам, сниппеты

11 лет назад
dreker7
28 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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