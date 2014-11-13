Внутренняя оптимизация сайта

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Завершен17 заявок215 просмотров

Сайт fitorodnik.ru, без CMS

1. Составление семантического ядра

2. Сделать перелинковку согласно составленному СЯ

3. Оптимизировать код на ВСЕХ страницах: убрать лишние и не верные тэги, прописать уникальные title и alt для всех изображений, закрыть все внешние ссылки тегами и т.д.

Может что-то не указал - инициатива приветствуется.

11 лет назад
zlenkokv
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$150
7 дней
В связи с полной не хваткой времени, не могу доделать проект. Я к вам обращусь, как только все сделаю.
обращайтесь

Заявки фрилансеров

Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад