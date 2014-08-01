Поднятие ссылочной массы

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок209 просмотров

Поднятие ссылочной массы на основной домен сайта http://www.roserica.ru.

Нужно сделать прогон по каталогам

1. Каталоги социальных закладок

2. Каталоги профилей пользователей

Срок 10–15 дней

11 лет назад
busuy
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$60
15 дней
Все сделано в срок, отчеты предоставлены в полном объеме !
Хороший заказчик. Составил понятное ТЗ по проекту и оплатил сразу же после предоставления отчетов! С такими людьми приятно работать!_)

Заявки фрилансеров

NikeFIT
Виктор 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад