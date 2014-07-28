Нужно сделать перелинковку сайта. Сайт без CMS. fitorodnik.ru
Составить СЯ и оптимизировать сайт
Необходимо собрать семантическое ядро и выполнить полную внутреннюю оптимизацию сайта на CMS Made Simple. Адрес сайта по запросу скину в аське или скайпе. Сроки и стоимость тоже важны, поэтому прошу указывать после просмотра сайта.
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Заявки фрилансеров
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