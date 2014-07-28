Составить СЯ и оптимизировать сайт

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Закрыт12 заявок246 просмотров

Необходимо собрать семантическое ядро и выполнить полную внутреннюю оптимизацию сайта на CMS Made Simple. Адрес сайта по запросу скину в аське или скайпе. Сроки и стоимость тоже важны, поэтому прошу указывать после просмотра сайта.

11 лет назад
site-pomogu
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад
$65
2 дня

Заявки фрилансеров

Aleksey1924
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
68 отзывов
11 лет назад