Настроить Быстропост + 6 ссылочных площадок

Есть сайт, сео-блог на вордпрессе с некоторым тицем и ПРом.

Нужно добавить сайт в данные площадки:

sape.ru:

webartex.ru

blogocash.ru

miralinks.ru

blogun.ru

rotapost.ru

После этого все это подключить к автоматическому сервису Быстропост.

Смысл задачи заключается строго в одном - сделать заработок полностью пассивным, чтобы вебмастер не должен был каждое утро заходить на сервисы и вручную добавлять записи и ссылки.

Кто понимает, о чем речь, и кто знает, как это сделать правильно - пишите. Предлагайте цены сами.