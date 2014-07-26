Здравствуйте! Хочу научится продвигать под англоязычный google.com МФА сайты. Что у меня есть на данный момент: 1. Кое какие знания по продвижению в рунете. 2. ...
Настроить Быстропост + 6 ссылочных площадок
Есть сайт, сео-блог на вордпрессе с некоторым тицем и ПРом.
Нужно добавить сайт в данные площадки:
После этого все это подключить к автоматическому сервису Быстропост.
Смысл задачи заключается строго в одном - сделать заработок полностью пассивным, чтобы вебмастер не должен был каждое утро заходить на сервисы и вручную добавлять записи и ссылки.
Кто понимает, о чем речь, и кто знает, как это сделать правильно - пишите. Предлагайте цены сами.
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