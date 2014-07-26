Настроить Быстропост + 6 ссылочных площадок

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Есть сайт, сео-блог на вордпрессе с некоторым тицем и ПРом.

Нужно добавить сайт в данные площадки:

sape.ru:

webartex.ru

blogocash.ru

miralinks.ru

blogun.ru

rotapost.ru

После этого все это подключить к автоматическому сервису Быстропост.

Смысл задачи заключается строго в одном - сделать заработок полностью пассивным, чтобы вебмастер не должен был каждое утро заходить на сервисы и вручную добавлять записи и ссылки.

Кто понимает, о чем речь, и кто знает, как это сделать правильно - пишите. Предлагайте цены сами.

WordPress
11 лет назад
Hammerheart
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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