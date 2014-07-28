Продвижение сайта

Здравствуйте,

Имеется такой вот сайт Freebook.net.ua– электронная библиотека

Писал его, не имея определенной цели, в рамках самостоятельного изучения сайтостроения, php, mySql, и т.д, т.е. сайт написан «абыкак»

В общем. сайт без CMS, на чистом и корявом php

Сайту года полтора, продвижением его не занимался, в индексе что-то около 19 тыс. страниц, посещалка около 50-60 уников в сутки. Запихнул его в сапу, там что-то около 40 ссылок висит, принося 0,50 руб. в сутки

Собственно вопрос к профессионалам:

Что можно сделать с данным сайтом для выведения его на определенный уровень посещаемости с целью монетизации (и вообще стоит ли).

Интересует бюджет, сроки.

Приоритет отдается исполнителям с отзывами по данному направлению.

Также, по возможности, указывайте примерный план действий.