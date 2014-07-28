Добрый день! Ищу помощника по сео. Можно без особого опыта, но - желателен опыт в составлении семантического ядра - желателен опыт в покупке ссылок ...
Продвижение сайта
Здравствуйте,
Имеется такой вот сайт Freebook.net.ua– электронная библиотека
Писал его, не имея определенной цели, в рамках самостоятельного изучения сайтостроения, php, mySql, и т.д, т.е. сайт написан «абыкак»
В общем. сайт без CMS, на чистом и корявом php
Сайту года полтора, продвижением его не занимался, в индексе что-то около 19 тыс. страниц, посещалка около 50-60 уников в сутки. Запихнул его в сапу, там что-то около 40 ссылок висит, принося 0,50 руб. в сутки
Собственно вопрос к профессионалам:
Что можно сделать с данным сайтом для выведения его на определенный уровень посещаемости с целью монетизации (и вообще стоит ли).
Интересует бюджет, сроки.
Приоритет отдается исполнителям с отзывами по данному направлению.
Также, по возможности, указывайте примерный план действий.
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