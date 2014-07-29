Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM). Сайт 1utilizator.ru Обязанности: Анализ сайтов конкурентов (http://dmpererabotka.ru/ , http://fpk-service.ru/ , http://www.pererabotka.org/ , http://www.utilcomp.ru/) с целью: ...
Помощник seo
Добрый день!
Ищу помощника по сео. Можно без особого опыта, но
- желателен опыт в составлении семантического ядра
- желателен опыт в покупке ссылок
В процессе работы узнаете много нового, поскольку работа – не только чистое сео, но и смежные области.
Ставка – 10 000 рублей в месяц. Удалённо.
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