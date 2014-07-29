Помощник seo

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок385 просмотров

Добрый день!

Ищу помощника по сео. Можно без особого опыта, но

- желателен опыт в составлении семантического ядра

- желателен опыт в покупке ссылок

В процессе работы узнаете много нового, поскольку работа – не только чистое сео, но и смежные области.

Ставка – 10 000 рублей в месяц. Удалённо.

11 лет назад
qotp
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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