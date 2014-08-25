Добрый день! Нужна консультация по SEO. 1. Нужно рассмотреть сайт и дать рекомендации как правильно сделать перелинковку, какие ссылки нужно скрыть и т.д. 2. Дать другие рекомендации по внутренней оптимизации ...
Собрать ядро запросов по тематике
Собрать ядро запросов по тематике в регионе москва с подсказками и частотностями "!", разбить по приземляющим страницам
Тематика озвучивается выбранному кандидату, после этого согласовывается цена
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, Необходим комплект SEO и контекстной рекламы. Регион - Беларусь Тематика - стройматериалы Сайт работает с 2009 года. Ранее пользовались услугами агентства, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, Имеется такой вот сайт Freebook.net.ua– электронная библиотека Писал его, не имея определенной цели, в рамках самостоятельного изучения сайтостроения, php, mySql, и т.д, т.е. сайт написан «абыкак» ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $300
Добрый день! Ищу помощника по сео. Можно без особого опыта, но - желателен опыт в составлении семантического ядра - желателен опыт в покупке ссылок ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM). Сайт 1utilizator.ru Обязанности: Анализ сайтов конкурентов (http://dmpererabotka.ru/ , http://fpk-service.ru/ , http://www.pererabotka.org/ , http://www.utilcomp.ru/) с целью: ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе - SMM) www.ctgg.ru. Обязанности: Продвижение сайта в Яндекс и Гугл с целью привлечения целевой аудитории и увеличения продаж ...Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
Доброго времени, Необходимо оптимизировать ролики, залить на youtube и раскрутить по указанным словам, вывести в ТОП 10 Google (либо ТОП 10 Youtube, либо туда и туда) Ролики: ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт fitorodnik.ru, без CMS 1. Составление семантического ядра 2. Сделать перелинковку согласно составленному СЯ 3. Оптимизировать код на ВСЕХ страницах: убрать лишние и не верные тэги, прописать уникальные title и alt для ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен11 лет назад