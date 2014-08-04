Нужно подобрать ядро запросов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен11 заявок173 просмотра

Необходимо собрать ядро запросов туристической тематики. Регион не Москва. Распределить запросы по посадочным страницам.

11 лет назад
Jokerik
Олег 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Всё отлично, работа выполнена.
Все замечательно!

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margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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