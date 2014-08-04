У меня на сайте есть хороший текст - его надо проанализировать и дописать на 2000-3000 знаков таким образом, чтобы текст вошел в топ без ссылочного продвижения. Ибо текста много, но он на 44 месте.
Нужно подобрать ядро запросов
Необходимо собрать ядро запросов туристической тематики. Регион не Москва. Распределить запросы по посадочным страницам.
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