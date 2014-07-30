Продвижение сайта в топ 10

Нужно продвинуть сайт по ключевым поисковым запросам в Яндекс и Google, таким как:

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и прочим поисковым запросам, соответствующим тематике сервиса.

Регион продвижения вся Россия.

О нас: мы не крупная организация с казенным гос бюджетом и нас интересует не как потратить деньги, а как получить результат в виде роста продаж.

Что нужно от исполнителя: Поэтому главное что нас интересует в кандидате, который возьмется за продвижение и работу над сайтом, это работа, в соответствии с принципом: "Ваша оплата должна быть напрямую увязана с нашими финансовыми результатами". Например мы готовы рассматривать вариант оплаты в виде процента с наших продаж. Нужна полная заинтересованность. Только в этом случае возможен реальный результат, иначе мы рискуем потерять деньги и время.

Цену готовы обсудить индивидуально.

Будем рады сотрудничеству, если наши принципы вас не пугают)

С Уважением, Александр