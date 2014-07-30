Здравствуйте! Задание предельно простое: есть база англоязычных сайтов -> нужно проставить ссылки в комментариях. Оплата каждую неделю после проверки репорта. Огласите, пожалуйста цену одного комментария.
Продвижение сайта в топ 10
Нужно продвинуть сайт по ключевым поисковым запросам в Яндекс и Google, таким как:
закачать игры для iPad
закачать игры для iPhone
закачать програмы iPad
закачать програмы iPhone
игры для iPad
игры для iPhone
приложения для iPad
приложения для iPhone
программы для iPad
программы для iPhone
скачать игры для iPad
скачать игры для iPhone
скачать программы iPad
скачать программы iPhone
общий аккаунт App Store
общий аккаунт
как устанавливать игры на iPhone
как устанавливать игры на iPad
как устанавливать программы на iPhone
как устанавливать программы на iPad
прокачать iPhone
прокачать iPad
и прочим поисковым запросам, соответствующим тематике сервиса.
Регион продвижения вся Россия.
О нас: мы не крупная организация с казенным гос бюджетом и нас интересует не как потратить деньги, а как получить результат в виде роста продаж.
Что нужно от исполнителя: Поэтому главное что нас интересует в кандидате, который возьмется за продвижение и работу над сайтом, это работа, в соответствии с принципом: "Ваша оплата должна быть напрямую увязана с нашими финансовыми результатами". Например мы готовы рассматривать вариант оплаты в виде процента с наших продаж. Нужна полная заинтересованность. Только в этом случае возможен реальный результат, иначе мы рискуем потерять деньги и время.
Цену готовы обсудить индивидуально.
Будем рады сотрудничеству, если наши принципы вас не пугают)
С Уважением, Александр
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