Оптимизация сайта и продвижение только GOOGLE по следующим ключевым запросам: [Строительные интернет-магазины Днепропетровск] [Интернет-магазин строительных материалов Днепропетровск] [Строительные материалы днепропетровск] [Стройматериалы днепропетровск] [Стройматериалы купить днепропетровск] ...
Написать СЕО текст – описание разделов магазина
Добрый день.
Есть сайт – puzoo.ru – интернет зоомагазин
Цель – увеличение посещаемости сайта.
Тематика – зоомагазины, товары для животных и т.п.
Сайт сделан на CMS – 1c Битрикс – версия Бизнес.
В каталоге – более 7000 товаров.
Задание:
- по имеющимся ключам (будут выдаваться отдельно) составить описание каждой категории каталога
- для первой категории, допустим, «Собаки» – 2500 знаков с пробелами, для под категории типа «Сухой корм» – 2000 знаков с пробелами, для под-под категории «Для щенков» – 1500 знаков с пробелами
- это описание будет видно людям, оно должно быть не только информативным, но и привлекательным
Для начала выдается раздел «СОБАКИ», подраздел «СУХОЙ КОРМ», и под-под разделы «Для щенков», «Для взрослых собак», «Для пожилых собак», «Лечебные корма».
Итого описаний на: 2500+2000+1500*4=10500 знаков с пробелами.
В сумме по всем проектам – более 300 тыс. знаков.
Общие требования:
- В каждом описании должны быть ссылки на соответствующие товары в разделе – 1 или 2 гиперссылки – располагаться должны равномерно по тексту
- Если описание в разделе "аквариумы", то в тексте НЕ надо долго описывать "что такое аквариум и тп". НАДО описывать – "что мы продаем аквариумы разных форм и размеров, например такие и вот такие, кроме этого, к каждому аквариуму Вам понадобится: помпа, и .........". У нас представлены вот такие производители ………………… и т.д.
- Можно делать упор на то, что у нас самые низкие цены, удобная и быстрая доставка, индивидуальное отношение, гибкая система скидок и т.п.
- Ключи должны располагаться РАВНОМЕРНО ПО ТЕЛУ описания
- Кол-во повторений главного запроса (самого высокочастотного ключа) – 2-3 раза, в том числе в заголовках – 1 раз, курсивом – 1 раз, жирным – 1 раз! Повторение остальных ключей – 1-2 раза минимум. На один текст дается до 5 ключей.
- остальная информация уже есть на сайте, но частично, т.к. сайт мы еще только запускаем.
- Наличие внешних ссылок – НЕТ
- Наличие картинок (можно иконок, пиктограмок в формате gif – 1-2 штуки (желательно УНИКАЛЬНЫХ, допустим сделанных с помощью принт-скрина)
- Использование нескольких первоисточников.
- Текст должен быть уникальным. Он обязательно должен быть написан полностью «от себя» на основании информации из нескольких первоисточников, иметь уникальную структуру и уникальность от 85% (text.ru, Advego.ru, Etxt.ru). Категорически запрещается добиваться уникальности путем замены отдельных слов синонимами, перестановки слов местами и тому подобными методами. Как можно меньше "тошноты текста" по Advego
- Текст должен читаться легко, нельзя злоупотреблять длинными предложениями, сложными причастными и деепричастными оборотами и т.п.
- Первое предложение после заголовка не должно начинаться с повторения заголовка!
- Использование длинного тире (--)
- Использовать правильные кавычки – «_______»
Условия работы:
- Текст будет тщательно проверяться на грамотность, стилистическую особенность, а также по всем канонам СЕО. На проверку текста уходит от 1 часа до 24 часов.
- Мелкие требования к тому, как писать название, СЕО ключи и т.п. будут описаны с исполнителем при личной беседе.
- Кол-во в день – не менее 10 тыс. знаков с пробелами в неделю
- Еженедельный отчет на почту – скидывайте файл в формате Word 2003 (doc), где сначала вставляете ключи, потом сам текст. Пример (отстранённый):
«Раздел – СОБАКИ
Title: Паучи для активных кошек по выгодным ценам на PuZoo.ru
Keywords: паучи для активных кошек, мясной паштет для кошек
Text: Активные кошки живут под девизом «Движение – жизнь». Их переполняет энергия, любопытство ко всему происходящему, страсть к исследованиям и приключениям. Они готовы покорять «городские джунгли»»
- форматирование по ширине
- шрифт Tines New Roman – размер текста 12
- Оплата – либо безопасная сделка, либо пост оплата – раз в неделю по пятницам.
- Сумма – от 60 руб. за 1000 знаков БЕЗ пробелов.
- Общение – по скайпу.
В начале – пишите в самом проекте. На личные сообщения не отвечаю.
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