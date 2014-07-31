Написать СЕО текст – описание разделов магазина

Добрый день.

Есть сайт – puzoo.ru – интернет зоомагазин

Цель – увеличение посещаемости сайта.

Тематика – зоомагазины, товары для животных и т.п.

Сайт сделан на CMS – 1c Битрикс – версия Бизнес.

В каталоге – более 7000 товаров.

Задание:

- по имеющимся ключам (будут выдаваться отдельно) составить описание каждой категории каталога

- для первой категории, допустим, «Собаки» – 2500 знаков с пробелами, для под категории типа «Сухой корм» – 2000 знаков с пробелами, для под-под категории «Для щенков» – 1500 знаков с пробелами

- это описание будет видно людям, оно должно быть не только информативным, но и привлекательным

Для начала выдается раздел «СОБАКИ», подраздел «СУХОЙ КОРМ», и под-под разделы «Для щенков», «Для взрослых собак», «Для пожилых собак», «Лечебные корма».

Итого описаний на: 2500+2000+1500*4=10500 знаков с пробелами.

В сумме по всем проектам – более 300 тыс. знаков.

Общие требования:

- В каждом описании должны быть ссылки на соответствующие товары в разделе – 1 или 2 гиперссылки – располагаться должны равномерно по тексту

- Если описание в разделе "аквариумы", то в тексте НЕ надо долго описывать "что такое аквариум и тп". НАДО описывать – "что мы продаем аквариумы разных форм и размеров, например такие и вот такие, кроме этого, к каждому аквариуму Вам понадобится: помпа, и .........". У нас представлены вот такие производители ………………… и т.д.

- Можно делать упор на то, что у нас самые низкие цены, удобная и быстрая доставка, индивидуальное отношение, гибкая система скидок и т.п.

- Ключи должны располагаться РАВНОМЕРНО ПО ТЕЛУ описания

- Кол-во повторений главного запроса (самого высокочастотного ключа) – 2-3 раза, в том числе в заголовках – 1 раз, курсивом – 1 раз, жирным – 1 раз! Повторение остальных ключей – 1-2 раза минимум. На один текст дается до 5 ключей.

- остальная информация уже есть на сайте, но частично, т.к. сайт мы еще только запускаем.

- Наличие внешних ссылок – НЕТ

- Наличие картинок (можно иконок, пиктограмок в формате gif – 1-2 штуки (желательно УНИКАЛЬНЫХ, допустим сделанных с помощью принт-скрина)

- Использование нескольких первоисточников.

- Текст должен быть уникальным. Он обязательно должен быть написан полностью «от себя» на основании информации из нескольких первоисточников, иметь уникальную структуру и уникальность от 85% (text.ru, Advego.ru, Etxt.ru). Категорически запрещается добиваться уникальности путем замены отдельных слов синонимами, перестановки слов местами и тому подобными методами. Как можно меньше "тошноты текста" по Advego

- Текст должен читаться легко, нельзя злоупотреблять длинными предложениями, сложными причастными и деепричастными оборотами и т.п.

- Первое предложение после заголовка не должно начинаться с повторения заголовка!

- Использование длинного тире (--)

- Использовать правильные кавычки – «_______»

Условия работы:

- Текст будет тщательно проверяться на грамотность, стилистическую особенность, а также по всем канонам СЕО. На проверку текста уходит от 1 часа до 24 часов.

- Мелкие требования к тому, как писать название, СЕО ключи и т.п. будут описаны с исполнителем при личной беседе.

- Кол-во в день – не менее 10 тыс. знаков с пробелами в неделю

- Еженедельный отчет на почту – скидывайте файл в формате Word 2003 (doc), где сначала вставляете ключи, потом сам текст. Пример (отстранённый):

«Раздел – СОБАКИ

Title: Паучи для активных кошек по выгодным ценам на PuZoo.ru

Keywords: паучи для активных кошек, мясной паштет для кошек

Text: Активные кошки живут под девизом «Движение – жизнь». Их переполняет энергия, любопытство ко всему происходящему, страсть к исследованиям и приключениям. Они готовы покорять «городские джунгли»»

- форматирование по ширине

- шрифт Tines New Roman – размер текста 12

- Оплата – либо безопасная сделка, либо пост оплата – раз в неделю по пятницам.

- Сумма – от 60 руб. за 1000 знаков БЕЗ пробелов.

- Общение – по скайпу.

В начале – пишите в самом проекте. На личные сообщения не отвечаю.