Настроить необходимые инструменты продвижения, которые гарантированно приведут в магазин посетителей. Инструменты разные! Не "странно-трафик", а лидов, которые будут просматривать страницы и, как следствие, заказывать товары. Конверсия примерно понятна. Профессионально, оптимально и на ...
Собрать семантическое ядро по тематике
Для проекта http://learning1c.ru/ нужно собрать качественное семантическое ядро из 100 НЧ и СЧ запросов.
Тематика - обучение пользователей работе в программе 1С.
Требования:
1) Частотность должна находиться в диапазоне 200-2000 запросов по яндекс вордстат.
2) Тематика запросов - строго по работе в программе 1С (любая конфигурация), т.е. по использованию программы, но НЕ программированию или смежных темах!
Примеры правильных запросов: как создать платежное поручение в 1с бухгалтерии, быстро перепровести документы в упп, неверно рассчитывает отпускные в 1с зуп
Примеры неправильных запросов: изучить 1с самостоятельно бесплатно, курсы по 1с бухгалтерии москва, как запросом получить нужную дату в 1с
3) Результат предоставить в виде таблицы Excel с колонками: Поисковый запрос, Частотность, Конкуренция
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