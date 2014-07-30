Собрать семантическое ядро по тематике

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки161 просмотр

Для проекта http://learning1c.ru/ нужно собрать качественное семантическое ядро из 100 НЧ и СЧ запросов.

Тематика - обучение пользователей работе в программе 1С.

Требования:

1) Частотность должна находиться в диапазоне 200-2000 запросов по яндекс вордстат.

2) Тематика запросов - строго по работе в программе 1С (любая конфигурация), т.е. по использованию программы, но НЕ программированию или смежных темах!

Примеры правильных запросов: как создать платежное поручение в 1с бухгалтерии, быстро перепровести документы в упп, неверно рассчитывает отпускные в 1с зуп

Примеры неправильных запросов: изучить 1с самостоятельно бесплатно, курсы по 1с бухгалтерии москва, как запросом получить нужную дату в 1с

3) Результат предоставить в виде таблицы Excel с колонками: Поисковый запрос, Частотность, Конкуренция

11 лет назад
jarik31
Юрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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