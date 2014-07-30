Собрать семантическое ядро по тематике

Для проекта http://learning1c.ru/ нужно собрать качественное семантическое ядро из 100 НЧ и СЧ запросов.

Тематика - обучение пользователей работе в программе 1С.

Требования:

1) Частотность должна находиться в диапазоне 200-2000 запросов по яндекс вордстат.

2) Тематика запросов - строго по работе в программе 1С (любая конфигурация), т.е. по использованию программы, но НЕ программированию или смежных темах!

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3) Результат предоставить в виде таблицы Excel с колонками: Поисковый запрос, Частотность, Конкуренция