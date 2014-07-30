Для проекта http://learning1c.ru/ нужно собрать качественное семантическое ядро из 100 НЧ и СЧ запросов. Тематика - обучение пользователей работе в программе 1С. Требования: 1) Частотность должна ...
Продвижение
Привет. Сайт Alfakover.ru
Задача. Почистить код, при необходимости, добавить тексты,
крутить по следующим запросам:
коврики с логотипом
ковры с логотипом
коврики для примерочных
Коврики для магазинов
нанесение логотипа на ковер
грязезащитные ковры с логотипом
ковры с логотипом на заказ
печать на ковриках
изготовление ковров с логотипом
изготовление ковриков с логотипом
ковры для промо акций
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