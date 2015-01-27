Добрый день. Есть сайт – puzoo.ru – интернет зоомагазин Цель – увеличение посещаемости сайта. Тематика – зоомагазины, товары для животных и т.п. ...
Продвинуть ключевые слова в ТОП10 Я.+поддержка
Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM).
Сайт 1utilizator.ru, Joomla
Нужно вывести слова в ТОП10 "белыми методами" и дальше поддерживать их рейтинг + выводить другие слова по теме, соотв. речь идет о постоянном сотрудничестве, "разовые исполнители" не интересуют, только долгосрочное сотрудничество!
Обязанности:
Анализ сайтов конкурентов (http://dmpererabotka.ru/ , http://fpk-service.ru/ , http://www.pererabotka.org/ , http://www.utilcomp.ru/ и т.д.) с целью:
Продвижение сайта в Яндекс и Гугл с целью привлечения целевой аудитории и увеличения продаж услуг компании.
• Внутренняя оптимизация сайта:
• Окончательное формирование семантического ядра (основа приведена ниже),
• Копирайтинг уже подготовленных и новых статей
• Перелинковка страниц
Другое, на ваше усмотрение.
Внешняя оптимизация сайта:
• Закупка качественной ссылочной массы
• Регистрация сайта в нужных каталогах
• Анализ динамики роста позиций сайта по КВ, качества запросов, посещаемости, аудитории сайта ((Яндекс.Метрика, liveinternet).
Другое, на ваше усмотрение.
Требования:
• Знание алгоритмов работы основных поисковых систем и их отличия.
• Практические навыки работы с интернет-сервисами для SEO: Google Analitycs, Liveinternet, Яндекс.Метрика и т.п.
• ОБЯЗАТЕЛЕН опыт вывода сайта по ключевым запросам разной частотности в ТОП-10, 5, 3
• ВАЖНО: наличие проектного мышления, т.е. мы ищем человека, который будет нам говорить, что он будет делать и с каким результатом, а не наоборот.
Оплата:
*Оплата ТОЛЬКО за результат - нахождение слов в ТОП, предоплат не будет, "болтуны" проходите мимо.
Толковый SEO-специалист на вес золота и мы ищем такого человека на долго (есть понимание, что вывести слова в топ это одно, а вот что бы они там продолжали находиться, это уже совсем другое), кидать такого человека никто не будет, тк найти другого толкового специалиста выйдет сильно дороже и займет несколько месяцев, это мы тоже понимаем.
*Все необходимые для выполнения работ внешние затраты (закупка ссылок, написание статей и т.д.) будут оплачены. С вас пояснение, что это, зачем нужно и какой результат от этого ожидается.
*"Аудит" просьба не предлагать, нам он не нужен. Вообще. То, что на сайте все плохо и нужно много работ и надолго - мы знаем.
Возможна (и желательна) работа по Договору.
Рассмотрим все разумные предложения.
Профессионалам, уверенным в своих силах/знаниях/опыте, необходимых для выполнения задачи - веллкам.
Спасибо!
Ориентировочные слова для продвижения (можно корректировать по результатам анализа сайтов конкурентов):
Списание, Техническая экспертиза
«Утилизация компьютерной техники» — «утилизация компьютеров»
Утилизация компьютеров,
Утилизация ноутбуков,
Утилизация нетбуков
Утилизация мониторов
«Утилизация офисной техники»
Утилизация принтеров,
Утилизация копиров,
Утилизация МФУ,
Утилизация сканеров,
Утилизация шредеров
Утилизация картриджей
«Утилизация аудио-видео техники»
Утилизация телефонов,
Утилизация телевизоров,
Утилизация видеоплееров,
Утилизация плееров,
Утилизация мобильных телефонов,
Утилизация проекторов,
«Утилизация кондиционеров»
Утилизация внешнего блока,
Утилизация внутреннего блока,
Утилизация сплитсистемы
«Утилизация бытовой техники»
Утилизация кофемашин,
Утилизация кухонных комбайнов,
Утилизация пылесосов,
Утилизация соковыжималок
«Утилизация мебели»
Утилизация полок,
Утилизация шкафов,
Утилизация стенок,
Утилизация столов,
Утилизация стульев,
Утилизация кресел,
Утилизация тумбочек
Выбранный исполнитель
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