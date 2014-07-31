Добрый день. Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле. Необходимо переделать на новый дизайн, дизайн на скрепке, главная страница и страница рездела. Около 10ка СЕО-статей, url на которые не должен измениться. Выполнение очень желательно тоже на Джумле, у нас ...