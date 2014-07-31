Доброго дня. Есть 2 конфигурации, лицензионные, обновлены до последних версий, Розница 2.2 (11.30) и УТ10.3(52.1). Так же есть УТ11 (11.4.7.141), тоже лицензия. Платформа 8.3(14.1630) Необходима помощь в переезде с Розницы на УТ. УТ будет главной, Розницу планирую использовать ...
- 1С-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле. Необходимо переделать (перенести!) на новый дизайн, дизайн приложен ниже: страницы Главная (1й ур.), 2шт стр разделов, самые сложные (2й ур.), страница Статьи (3й ур.). В итоге должен получиться сайт из ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле. Необходимо переделать (перенести!) на новый дизайн, дизайн приложен ниже, страницы Главная (1й ур.), 2стр разделов, самые сложные (2й ур.), страница Статьи (3й ур.). В итоге должен получиться сайт из 3х ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. Нужно по картинке-дизайну сделать сайт (см. фото), 1 страница, HTML На представленной картинке будет 1 изменение - над разделом "Контакты" добавиться еще 1 раздел "Другое оборудование" и текст "Будет позже". Фотографии на белые квадратики будут предоставлены, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Имеется сайт 1utilizator.ru, выполнен на Джумле. Необходимо переделать на новый дизайн, дизайн на скрепке, главная страница и страница рездела. Около 10ка СЕО-статей, url на которые не должен измениться. Выполнение очень желательно тоже на Джумле, у нас ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Добрый день Нужен новый дизайн сайта на основе (по принципам) дизайна лендинга, для сайта экологической тематики (утилизация) — 1utilizator.ru Каждая горизонтальная полоса должна соответствовать отдельному разделу. Разделы хотелось бы сохранить те, которые есть сейчас на сайте. В ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Доброго дня. Необходимо создать сайт католог фирм размещенных в одном бизнес-центре, по шаблону, никаких супер-разработок не требуется. Требуется подобрать шаблон, установить на наш хостинг, скорректировать под нас (в основном - отрезать все лишнее). Очень желательно - ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день Нужен новый дизайн на основе дизайна лендинга для сайта экологической тематики (утилизация) - 1utilizator.ru Пример !структуры! дизайна - http://eko-fuelshark.com/?f=214&utm_source=fuel_min Каждая горизонтальная полоса должна соответствовать отдельному разделу. В каждой горизонтальной полосе должны быть "иконки" на основные паправления ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM). Сайт 1utilizator.ru, Joomla Нужно вывести слова в ТОП10 "белыми методами" и дальше поддерживать их рейтинг + выводить другие слова по теме, ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется специалист по развитию и продвижению сайта компании (контекстная реклама / SEO/ в перспективе — SMM). Сайт 1utilizator.ru Обязанности: Анализ сайтов конкурентов (http://dmpererabotka.ru/ , http://fpk-service.ru/ , http://www.pererabotka.org/ , http://www.utilcomp.ru/) с целью: Продвижение сайта в Яндекс и Гугл с целью ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно контролировать результаты работы фирмы, которая занимаемся SEO продвижением в Яндексе моего сайта (есть большие сомнения в качестве работы) 1-2 раза в месяц, скорее всего какими то автоматическими инструментами (но толковыми). Проблема в следующем - сотрудничать ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Получил от хостера письмо такого плана: В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое. Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание: /home/o/ХХХХХ/public_html/includes/defines.php : PHP.HostComm.#28463.evb64.0.UNOFFICIAL сам удалил со страницы странный код в начале, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад