omgpc

Виталий Сорокин omgpc

 
43 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Перенести существующий сайт на новый дизайн. Джумла.
Отличный заказчик. Четко поставленные задачи. Своевременная оплата! Рад сотрудничеству. Рекомендую!
Задача оказалась значительно сложнее, чем ожидали и я и Антон, но все было выполнено на высшем уровне. Результатом полностью доволен, рекомендую, планирую и дальше разработку сайтов отдавать Антону.
Ответный отзыв
Mitaxe
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Сверстать 1страничный сайт по дизайну. HTML
С человеком приятно работать!
Задание выполнено на отлично! Самые искренние рекомендации!
Ответный отзыв
simonchik
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужен новый дизайн на основе лендинга для эко-сайта
Отличный заказчик!) Всегда на связи, четкая постановка задачи, очень интересный проект, оплата без задержек. В общем я всем доволен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Всем рекомендую))
самые наилучшие рекомендации Алексею! Человек быстро и профессионально выполнил работу, внес все корректировки, предложил свои варианты на выбор. Работать было очень приятно, дальше за дизайном сайтов буду обращаться только к Алексею.
Ответный отзыв
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
день назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сделать простой каталог компаний, по шаблону (с вас).
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество
Все было сделано быстро и качественно. наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$600
10 баллов
9 лет назад
Продвинуть ключевые слова в ТОП10 Я.+поддержка
Отличный заказчик, рекомендую.
Работа долгосрочная, результаты будут видны позже, на данный момент работы ведуться.
Ответный отзыв