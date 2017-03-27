simonchik

Алексей simonchik

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Веб-дизайнер

Занимаюсь дизайном:

  • сайтов (от сайтов-визиток до интернет-порталов)

  • веб-элементов (баннеры, инфографика, картинки на сайт, перерисовка отдельных элементов и пр.)

  • печатной продукции (визитки, буклеты, плакаты, листовки и пр.)

  • социальных сетей (группы, сообщества, паблики и страницы различных соц. сетей)

  • фирменного стиля (логотипы, папки, бланки и пр.)

  • и др.

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Победы в конкурсах на этом сайте:

Дизайн сайта по продаже карнизов:

http://www.weblancer.net/contests/668862.html

Дизайн сайта утилизации:

http://www.weblancer.net/contests/675600.html

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Отзывы заказчиков

turion10
Дамир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Вырезать картинки из книги
Всё было сделано быстро и по ТЗ. Спасибо.
Хороший заказчик, точно поставил задачу, оплатил сразу же после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
guest_1548852102026
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать арабский город в векторе
Спасибо, быстро и качественно
Все отлично, оплата в срок, сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15468004698037
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создать похожую работу
Все очень хорошо , сделали за 1 час
Приятный заказчик, четко поставил задачу, оплатил сразу же после завершения работы, Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
tatyana_marketer
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
31 отзыв(-2)
$10
10 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна портфолио
Алексей делал дизайн портфолио для сайта m2b.space. Показал себя с хорошей стороны как творческий и исполнительный человек. Рекомендую
Хороший заказчик. Была четко поставлена задача, с оплатой проблем не было! Спасибо, был рад сотрудничеству!!
Ответный отзыв
CrazyJohn
Евгений 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать около 10 фотографий до и после, нанести вотермарк
В третий раз обращаюсь, все ок)
Очередной раз всё на высшем уровне! Рад сотрудничеству!)
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
6 отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
#359
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3 отзыва
от $5
от 1 часа
#186
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от $5
от 1 часа
#116
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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нет отзывов
от $30
от 1 дня
#770
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
#935
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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