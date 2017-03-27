Веб-дизайнер
Занимаюсь дизайном:
сайтов (от сайтов-визиток до интернет-порталов)
веб-элементов (баннеры, инфографика, картинки на сайт, перерисовка отдельных элементов и пр.)
печатной продукции (визитки, буклеты, плакаты, листовки и пр.)
социальных сетей (группы, сообщества, паблики и страницы различных соц. сетей)
фирменного стиля (логотипы, папки, бланки и пр.)
и др.
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Победы в конкурсах на этом сайте:
Дизайн сайта по продаже карнизов:
http://www.weblancer.net/contests/668862.html
Дизайн сайта утилизации:
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Визитка Валанд-Ал211 просмотров
- Логотип МГЭ245 просмотров
- Фирменный стиль. REDLINE187 просмотров
- Дизайн сайта. olimpway.ru247 просмотров
- Дизайн сайта. МТС134 просмотра
- Дизайн сайта. pizzasmile.by175 просмотров
- Дизайн сайта. худеембеларусь.бел167 просмотров
- Дизайн сайта. ООО "Валанд-Ал"165 просмотров
- Roll-up REDLINE157 просмотров
- Roll-up Want Result149 просмотров
- Логотип REDLINE218 просмотров
- Логотип Prodigy event196 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Всё было сделано быстро и по ТЗ. Спасибо.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, точно поставил задачу, оплатил сразу же после выполнения работы. Спасибо за сотрудничество.
$5
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, быстро и качественно
Ответный отзыв
Все отлично, оплата в срок, сотрудничеством доволен, рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
Все очень хорошо , сделали за 1 час
Ответный отзыв
Приятный заказчик, четко поставил задачу, оплатил сразу же после завершения работы, Спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
8 лет назад
Алексей делал дизайн портфолио для сайта m2b.space. Показал себя с хорошей стороны как творческий и исполнительный человек. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Была четко поставлена задача, с оплатой проблем не было! Спасибо, был рад сотрудничеству!!
$5
10 баллов
8 лет назад
В третий раз обращаюсь, все ок)
Ответный отзыв
Очередной раз всё на высшем уровне! Рад сотрудничеству!)
Дизайн сайтов
6 отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
#359
Баннеры
3 отзыва
от $5
от 1 часа
#186
Иконки и Пиксель-арт
1 отзыв
от $5
от 1 часа
#116
Обработка фотографий
1 отзыв
от $1
от 1 дня
#256
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
от $30
от 1 дня
#770
Дизайн продукции
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#935
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#3030