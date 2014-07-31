Решить проблему индексации (быстробот)

Имеется новостной ресурс i-androidym.ru с ежедневной публикацией новостей 6-10 шт.

Ранее новости постоянно добавлялись в индекс быстроботом яндекса через несколько минут.

С недавнего времени быстробот перестал добавлять новости в индекс.

Поддержка яндекса сказала, что быстробот ежедневно и часто посещаем ресурс, но причин по которым не добавляет новости в индекс не сообщают

Требуется выявить проблемы и заставить снова быстробота индексировать статьи.

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