Подбор сем. ядра + копирайтинг

Добрый день.

Жду предложений по цене и срокам. Возможно что-то еще посоветуете.

Оплата на карту или на ЯД или WM.

Необходимо сделать:

1. Собрать семантическое ядро для разделов. ВЧ, СЧ - 30 шт./раздел

2. Написать вводные тексты для разделов на 1000-1500 символов. С указанием 2-3 ключевых фраз + 1-2 ссылки на другие разделы.

Разделы сайта:

Главная страница http://mastersaun.ru/

Аксессуары http://mastersaun.ru/category/products/

Абажуры для светильников http://mastersaun.ru/category/abazhury-dlja-svetilnikov/

Ароматизаторы http://mastersaun.ru/category/aromatizatory/

Ведра, шайки, черпаки http://mastersaun.ru/category/vedra-shajki-cherpaki/

Вешалки, Полки http://mastersaun.ru/category/veshalki/

Измерительные приборы http://mastersaun.ru/category/izmeritelnye-pribory/

Подголовники http://mastersaun.ru/category/podgolovniki/

Скамейки http://mastersaun.ru/category/skamejki/

Таблички деревянные http://mastersaun.ru/category/tablichki-derevjannye/

Вентиляция http://mastersaun.ru/category/ventiljacija/

Двери для бань и саун http://mastersaun.ru/category/dveri-dlja-ban-i-saun/

Деревянные двери http://mastersaun.ru/category/derevjannye-dveri/

Стеклянные двери http://mastersaun.ru/category/stekljannye-dveri/

Фурнитура для дверей http://mastersaun.ru/category/furnitura-dlja-dverej/

Дровяные печи http://mastersaun.ru/category/drovjanye-pechi/

Печи Harvia (Финляндия) http://mastersaun.ru/category/harvia-finljandija/

Камни для бань и саун http://mastersaun.ru/category/kamni-dlja-ban-i-saun/

Фотографии отделки бань и саун http://mastersaun.ru/category/nashi-raboty/

Окна для бань и саун http://mastersaun.ru/category/okna-dlja-ban-i-saun/

Освещение в сауне http://mastersaun.ru/category/osveshenie-v-saune/

Пропитки для стен и полка http://mastersaun.ru/category/propitki-dlja-sten-i-polka/

Теплоизоляция http://mastersaun.ru/category/teploizoljacija/

Электрокаменки http://mastersaun.ru/category/elektrokamenki/