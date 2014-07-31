Имеется сайт по тематике объявлений по недвижимости (4 года). Посещаемость сайта в районе 300 уников в день. На данный момент сайт переносится на новый домен (более запоминаемый), с полной сменой движка и дизайна. ...
Подбор сем. ядра + копирайтинг
Добрый день.
Жду предложений по цене и срокам. Возможно что-то еще посоветуете.
Оплата на карту или на ЯД или WM.
Необходимо сделать:
1. Собрать семантическое ядро для разделов. ВЧ, СЧ - 30 шт./раздел
2. Написать вводные тексты для разделов на 1000-1500 символов. С указанием 2-3 ключевых фраз + 1-2 ссылки на другие разделы.
Разделы сайта:
Главная страница http://mastersaun.ru/
Аксессуары http://mastersaun.ru/category/products/
Абажуры для светильников http://mastersaun.ru/category/abazhury-dlja-svetilnikov/
Ароматизаторы http://mastersaun.ru/category/aromatizatory/
Ведра, шайки, черпаки http://mastersaun.ru/category/vedra-shajki-cherpaki/
Вешалки, Полки http://mastersaun.ru/category/veshalki/
Измерительные приборы http://mastersaun.ru/category/izmeritelnye-pribory/
Подголовники http://mastersaun.ru/category/podgolovniki/
Скамейки http://mastersaun.ru/category/skamejki/
Таблички деревянные http://mastersaun.ru/category/tablichki-derevjannye/
Вентиляция http://mastersaun.ru/category/ventiljacija/
Двери для бань и саун http://mastersaun.ru/category/dveri-dlja-ban-i-saun/
Деревянные двери http://mastersaun.ru/category/derevjannye-dveri/
Стеклянные двери http://mastersaun.ru/category/stekljannye-dveri/
Фурнитура для дверей http://mastersaun.ru/category/furnitura-dlja-dverej/
Дровяные печи http://mastersaun.ru/category/drovjanye-pechi/
Печи Harvia (Финляндия) http://mastersaun.ru/category/harvia-finljandija/
Камни для бань и саун http://mastersaun.ru/category/kamni-dlja-ban-i-saun/
Фотографии отделки бань и саун http://mastersaun.ru/category/nashi-raboty/
Окна для бань и саун http://mastersaun.ru/category/okna-dlja-ban-i-saun/
Освещение в сауне http://mastersaun.ru/category/osveshenie-v-saune/
Пропитки для стен и полка http://mastersaun.ru/category/propitki-dlja-sten-i-polka/
Теплоизоляция http://mastersaun.ru/category/teploizoljacija/
Электрокаменки http://mastersaun.ru/category/elektrokamenki/
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