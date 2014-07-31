Продвинуть по среднечастотникам

Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы!

Есть сайт, региональный, привлекает очень неплохой трафик, но в основном только по низкочастотникам, хотя по ним продвижения не было (речь идет только о Google).

По нужным среднечастотникам сайт в ТОПе, но нужно выгнать его в ТОП-3 как минимум.

Не помогли дополнительные тексты и оптимизация, как-будто прилип он к нынешним позициям.

Готов рассмотреть предложения по решению проблемы.