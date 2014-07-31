Требуется провести комплексный SEO аудит по внутренней и внешней оптимизации сайта ForDealers.PRO. В результате Аудита я должен получить: 1) Комплекс необходимых работ(мероприятий) по внутренней и внешней оптимизации сайта. 2) План реализации ...
Раскрутка сайта
Интересует раскрутка сайта http://koliaski.in.ua/. Территория -Украина (Гугл+Яндекс). Прошу сразу указывать бюджет и по какой технологии будете работать. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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