SEO настроить на сайт или консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт25 заявок220 просмотров

Добрый день.

Нужна SEO-оптимизация сайта http://sleepmatras.ru, жду ваших предложений и цену. Либо, нужна консультация по скайпу о стратегии продвижения сайта.

Ищу исполнителей с опытом работы.

Если работа понравится, готова сотрудничать на постоянной основе (есть несколько сайтов).

Спасибо!

11 лет назад
barro
Дарья 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Составить сем.ядро

    $100

    Добрый день, срочно сегодня составить сем.ядро , пишите скайп Для проекта http://autochel.ru/ , напишите стоимость, что входит в работу, спасибо , сделать нужно срочно или сегодня или завтра.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Аудит и продвижение интерент-магазина мототехники

    Имеется интернет-магазин по продажам мототехники, сайту 6 лет. Необходимо сделать аудит сайта, предложить оптимальный и эффективный путь продвижения и провести работы по оптимизации. Контекстная реклама не рассматривается, только поисковое продвижение запросов. Сейчас средняя ...

    Поисковые системы (SEO)27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шины и диски

    $1000

    Сайт avtopik.od.ua! Регион продвижения - Украина. Требуется точная цена на продвижение, сроки, гарантии и ориентировочный поисковой трафик за эти деньги. Шаблонными ответами, типа, мы такие крутые, обращайтесь, сразу ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внешние факторы. Ссылки

    Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Условия здесь https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit?usp=sharing

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внешние ссылки

    $250

    Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Требования к сайтам: Тематика медицина ТИЦ не меньit 10 Кол-во страниц в индексе Яндекса не меньше ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Оптимизировать сайт

    $100

    Оптимизация сайта www.нож-витязь.рф под поисковые системы, создание семантического ядра, внутренняя перелинковка, уникализация текстов. Цена вопроса 100 $

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвижение доски объявлений

    Необходимо помочь вывести доску объявлений в ТОП 3 яндекс и гугл. Ключевые запросы уже подобраны и на них уже закупаются ссылки в sape. Необходимы дополнительные методы продвижения, для более раннего результата, пишите Ваши варианты ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Продвинуть по среднечастотникам

    $100

    Здравствуйте, уважаемые оптимизаторы! Есть сайт, региональный, привлекает очень неплохой трафик, но в основном только по низкочастотникам, хотя по ним продвижения не было (речь идет только о Google). По нужным ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад