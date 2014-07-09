Здравствуйте! Есть сайт на CMS БМ-Shop, отлично работает. Решила создать еще один сайт на этой CMS, файлы сайта были скопированы на другой домен и хостинг, но в админке проблемы, то баннер не добавляется, то метрика через ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужна SEO-оптимизация сайта http://sleepmatras.ru, жду ваших предложений и цену. Либо, нужна консультация по скайпу о стратегии продвижения сайта. Ищу исполнителей с опытом работы. Если работа понравится, готова сотрудничать на постоянной основе (есть несколько сайтов). Спасибо!Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать и запустить компанию на Яндекс.Директ на сайт http://barro.of.by/. Продажа ортопедических матрасов для кроватей в Белоруссии. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления и т.д.) Ищем исполнителя с ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть хml прайс лист для выгрузки товаров интернет-магазина в Яндекс.Маркет (с параметрами) http://sleepmatras.ru/yml Нужно сделать так, чтобы новый производитель матрасов, которого еще нет на Маркете в принципе, появился там (в нашем примере фирма Барро). Ищем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад