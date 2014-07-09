barro

Дарья barro

 
35 летРоссия/Челябинск
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • CMS БМ-Shop

    Здравствуйте! Есть сайт на CMS БМ-Shop, отлично работает. Решила создать еще один сайт на этой CMS, файлы сайта были скопированы на другой домен и хостинг, но в админке проблемы, то баннер не добавляется, то метрика через ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • SEO настроить на сайт или консультация

    Добрый день. Нужна SEO-оптимизация сайта http://sleepmatras.ru, жду ваших предложений и цену. Либо, нужна консультация по скайпу о стратегии продвижения сайта. Ищу исполнителей с опытом работы. Если работа понравится, готова сотрудничать на постоянной основе (есть несколько сайтов). Спасибо!

    SEO-оптимизация
    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать новую рекламную компанию в Я.Директе

    Нужно создать и запустить компанию на Яндекс.Директ на сайт http://barro.of.by/. Продажа ортопедических матрасов для кроватей в Белоруссии. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления и т.д.) Ищем исполнителя с ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Выгрузка товара по Яндекс Маркету

    Есть хml прайс лист для выгрузки товаров интернет-магазина в Яндекс.Маркет (с параметрами) http://sleepmatras.ru/yml Нужно сделать так, чтобы новый производитель матрасов, которого еще нет на Маркете в принципе, появился там (в нашем примере фирма Барро). Ищем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад