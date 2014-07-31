http://ur-way.pro запросы нужны по услугам: 1) регистрация ООО 2) внесение изменений ген дир учредителей http://ur-way.pro/jurist-2.html ...
Создать новую рекламную компанию в Я.Директе
Нужно создать и запустить компанию на Яндекс.Директ на сайт http://barro.of.by/. Продажа ортопедических матрасов для кроватей в Белоруссии. После запуска работать с компанией, для снижения цены за клик (удалять малоэффективные объявления и т.д.) Ищем исполнителя с опытом работы в Директ.
Интересует продвижение по низкочастотным запросам, хотя, вам как специалистам виднее.
Ждем предложения и стоимость вашей услуги.
Спасибо!
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