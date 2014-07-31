Ищем специалиста для настройки и ведения кампаний в поисковых системах, включая КМС Обязателен успешный вывод кампаний по ключевым запросам в ТОП поисковых систем Google и Яндекс Работа удаленная, ...
Создать кампанию в Директе
Требуется человек, который сможет периодически делать кампании для Директа. Главный критерий - уверенный пользователь кейколлектора, чтобы собирать много-много низкочастотки. Цена должна быть приемлемой.
Озвучьте средние цены на кампанию, сроки, портфолио.
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