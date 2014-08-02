Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок. Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи. Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет ...
Внести изменения в контекстную рекламу
Внести следующие изменения:
1. Рекомендованы новые тексты объявлений. Теперь в текстах:
- используется больше подсветки (тексты объявлений содержат ключевые фразы, при показе объявлений они будут выделены жирным шрифтом; это сделает рекламу более заметной для пользователей и приведёт к повышению CTR и, соответственно, снижению ставок);
- применяется шаблон (у каждой ключевой фразы есть уникальный текст, и пользователь всегда видит именно то, что искал, – это повышает эффективность объявлений);
- указана цена товара/услуги (возможно, это немного уменьшит кликабельность, но заметно увеличит конверсию, т.к. клики станут более целевыми);
- используется больше продающих добавок - доставка, скидки, акция, спец.цена и т.д. – они подчеркнут конкурентные преимущества рекламируемого, сделают тексты более привлекательными для пользователей и увеличат кликабельность.
2. Блоки с разноплановыми запросами разбиты на более мелкие. Запросы тематически сгруппированы. Поставлены точные ссылки. Это увеличит эффективность рекламной кампании.
3. Запросы оптимизированы:
- добавлены минус-слова (это исключит показы по запросам, не имеющим прямого отношения к рекламируемому объекту, и сделает рекламу более эффективной);
- написан привлекательный текст;
- добавлена подсветка запроса;
- добавлены плюс-слова (таким образом, из широкого запроса выделены более узкие целевые запросы, что дает возможность накопления более хорошего CTR);
4. Из списка ключевых фраз удалены слова, эффективность которых минимальна (Например "отдел балконов" - данный запрос имеет прогноз в 3 показа и не совсем ориентирован на тематику рекламной кампании).
5. Подобраны новые ключевые слова, отвечающие целям рекламной кампании. Новые ключевые фразы увеличат охват целевой аудитории, привлекут новых посетителей и повысят эффективность рекламной кампании.
6. Добавлено описание услуг в визитку "Адрес и телефон". Это позволит рассказать о вашем предложении то, что не уместилось в основной рекламный текст, сделает объявление более заметным и информативным, сократит путь пользователя до контактной информации.
7. Добавлены быстрые ссылки (это привлечет внимание пользователей и увеличит кликабельность объявлений).
8. Рекомендации по кампании:
Тексты:
а) Рекомендуем в текстах упоминать больше преимуществ, отличающих Вас от конкурентов. Это позволит, выделяются на фоне конкурентов, что положительно влияет на кликабельность объявления.
Если есть скидки, акции или, например, снижение цен на какой-то вид продукции – упоминайте это в текстах.
б) В текстах объявлений рекомендуем использовать подсветку и применять шаблон (у каждой ключевой фразы есть уникальный текст, и при использовании шаблона, пользователь всегда видит именно то, что искал. Это повышает эффективность объявлений, а также уменьшает количество блоков в кампании, что сказывается на удобстве управления и времени загрузки/прогрузки интерфейса(работы в нем при внесении изменений в РК).
в) Указание города в тексте объявлений увеличивает его кликабельность, т.к. пользователь будет уверен, что услуга оказывается в его городе. Рекомендуем указывать город/регион, в котором расположен офис.
Структура аккаунта:
а) Рекомендуем создать отдельную кампанию на тематику и подключить показы на 100% .
Независимое управление кампаниями на разных типах площадок позволит:
• более точно управлять ставками на тематических площадках;
• создавать оптимизированные для тематики тексты объявлений;
• увеличить охват аудитории за счет использования более широких запросов.
Кампании для поиска и тематики создаются по-разному. На РСЯ хорошо работают:
• Широкие ("окна") и околотематические ("ремонт") запросы без минус-слов или использовать мин. количество.
• Запросы с «добавками», эффективными на РСЯ: «отзывы», «фото», «статьи», «видео», «советы», «рейтинг», «сравнение» и т.д.
• На РСЯ очень важны тексты. Хорошо работают блоки-дубли, с различными вариантами текста (от стандартных до креатива). Тексты объявлений, показывающихся на тематических площадках, должны выделяться и привлекать внимание. В данном случае пользователя прежде всего интересует содержание ресурса, поэтому стандартные тексты будут обладать низкой кликабельностью.
• Рекомендуем добавить изображения для тематики. На данный момент изображения добавлены не во все кампании. Рекомендуем добавлять изображения товаров, скидки, а не логотип кампании – это привлекает больше внимания.
б) Рекомендуем создать отдельные РК для каждого направления деятельности: Пластиковые окна, Пластиковые двери и т.д.
Каждую РК стоит разделить на поисковую и тематическую.
в) Попробуйте использовать возможности ретаргетинга на РСЯ. Ретаргетинг — это технология показа онлайн-рекламы, которая позволяет рекламодателю еще раз обратиться к аудитории, уже посетившей сайт в прошлом. Её использование может заметно увеличить эффективность рекламы. Подробнее: http://help.yandex.ru/direct/?id=1127528
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть рекламная компания для сервисного центра по ремонту телефонов и компьютеров. В ней собрано около 6000 ключевиков и объявлений. Но собраны они в страшном хаосе, без категоризации. Необходимо пересобрать ядро запросов, есть ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Настройка и ведение контекстной рекламы в Яндекс Директ и Гугл Адвордс Направление: Автокредитование (кредит на б/у и новые легковые авто) Регион: Башкортостан. Нужны качественные заявки: - клиент который действительно ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен специалист по контекстной рекламе, наверное в идеале - сертифицированное агентство Яндекс.Директ, Google Adwords. Собственно, нужно прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления). ...Контекстная реклама18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Необходимо подготовить, настроить и запустить РК для Яндекс Директ для магазина натуральной косметики savonryshop.ru Рынок весьма специфичен, по этой причине требуется грамотное написание объявлений, и подбор ключевиков. Для выполнения задачи требуется подход опытного специалиста ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
В крупную компанию (МСК), требуется опытный интернет-маркетолог с уклоном в управление (работа в офисе): общие тербования: -Знание систем интернет статистики умение анализировать трафик, поведение пользователей на сайте и тд. -Знание ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
необходимо в директе создать объявление, написать заголовок-подзаголовок, выбрать ОДНУ наиболее подходящую фразу для продвижения и подобрать идеальную стоимость клика/позицию. заголовок и подзаголовок должны быть креативными и подходящими ключевику и сайту в целом, чтобы добиться максимальной ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В интернет-магазин Корейской косметики требуются продажи. Готов платить 15% от суммы заказа. Средний чек 1200 рублей. Регион Москва. Нужна 1 продажа в день или больше.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Настройка и ведение контекстной рекламы в Yandex Direct и Google Adwords по таким одностраничникам (и другим подобным): greencoffee-ukraine.com godji.co.ua valgus-pro.com.ua Ищу подрядчика на постоянку, которому смогу доверить ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт11 лет назад