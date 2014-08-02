Внести изменения в контекстную рекламу

Внести следующие изменения:

1. Рекомендованы новые тексты объявлений. Теперь в текстах:

- используется больше подсветки (тексты объявлений содержат ключевые фразы, при показе объявлений они будут выделены жирным шрифтом; это сделает рекламу более заметной для пользователей и приведёт к повышению CTR и, соответственно, снижению ставок);

- применяется шаблон (у каждой ключевой фразы есть уникальный текст, и пользователь всегда видит именно то, что искал, – это повышает эффективность объявлений);

- указана цена товара/услуги (возможно, это немного уменьшит кликабельность, но заметно увеличит конверсию, т.к. клики станут более целевыми);

- используется больше продающих добавок - доставка, скидки, акция, спец.цена и т.д. – они подчеркнут конкурентные преимущества рекламируемого, сделают тексты более привлекательными для пользователей и увеличат кликабельность.

2. Блоки с разноплановыми запросами разбиты на более мелкие. Запросы тематически сгруппированы. Поставлены точные ссылки. Это увеличит эффективность рекламной кампании.

3. Запросы оптимизированы:

- добавлены минус-слова (это исключит показы по запросам, не имеющим прямого отношения к рекламируемому объекту, и сделает рекламу более эффективной);

- написан привлекательный текст;

- добавлена подсветка запроса;

- добавлены плюс-слова (таким образом, из широкого запроса выделены более узкие целевые запросы, что дает возможность накопления более хорошего CTR);

4. Из списка ключевых фраз удалены слова, эффективность которых минимальна (Например "отдел балконов" - данный запрос имеет прогноз в 3 показа и не совсем ориентирован на тематику рекламной кампании).

5. Подобраны новые ключевые слова, отвечающие целям рекламной кампании. Новые ключевые фразы увеличат охват целевой аудитории, привлекут новых посетителей и повысят эффективность рекламной кампании.

6. Добавлено описание услуг в визитку "Адрес и телефон". Это позволит рассказать о вашем предложении то, что не уместилось в основной рекламный текст, сделает объявление более заметным и информативным, сократит путь пользователя до контактной информации.

7. Добавлены быстрые ссылки (это привлечет внимание пользователей и увеличит кликабельность объявлений).

8. Рекомендации по кампании:

Тексты:

а) Рекомендуем в текстах упоминать больше преимуществ, отличающих Вас от конкурентов. Это позволит, выделяются на фоне конкурентов, что положительно влияет на кликабельность объявления.

Если есть скидки, акции или, например, снижение цен на какой-то вид продукции – упоминайте это в текстах.

б) В текстах объявлений рекомендуем использовать подсветку и применять шаблон (у каждой ключевой фразы есть уникальный текст, и при использовании шаблона, пользователь всегда видит именно то, что искал. Это повышает эффективность объявлений, а также уменьшает количество блоков в кампании, что сказывается на удобстве управления и времени загрузки/прогрузки интерфейса(работы в нем при внесении изменений в РК).

в) Указание города в тексте объявлений увеличивает его кликабельность, т.к. пользователь будет уверен, что услуга оказывается в его городе. Рекомендуем указывать город/регион, в котором расположен офис.

Структура аккаунта:

а) Рекомендуем создать отдельную кампанию на тематику и подключить показы на 100% .

Независимое управление кампаниями на разных типах площадок позволит:

• более точно управлять ставками на тематических площадках;

• создавать оптимизированные для тематики тексты объявлений;

• увеличить охват аудитории за счет использования более широких запросов.

Кампании для поиска и тематики создаются по-разному. На РСЯ хорошо работают:

• Широкие ("окна") и околотематические ("ремонт") запросы без минус-слов или использовать мин. количество.

• Запросы с «добавками», эффективными на РСЯ: «отзывы», «фото», «статьи», «видео», «советы», «рейтинг», «сравнение» и т.д.

• На РСЯ очень важны тексты. Хорошо работают блоки-дубли, с различными вариантами текста (от стандартных до креатива). Тексты объявлений, показывающихся на тематических площадках, должны выделяться и привлекать внимание. В данном случае пользователя прежде всего интересует содержание ресурса, поэтому стандартные тексты будут обладать низкой кликабельностью.

• Рекомендуем добавить изображения для тематики. На данный момент изображения добавлены не во все кампании. Рекомендуем добавлять изображения товаров, скидки, а не логотип кампании – это привлекает больше внимания.

б) Рекомендуем создать отдельные РК для каждого направления деятельности: Пластиковые окна, Пластиковые двери и т.д.

Каждую РК стоит разделить на поисковую и тематическую.

в) Попробуйте использовать возможности ретаргетинга на РСЯ. Ретаргетинг — это технология показа онлайн-рекламы, которая позволяет рекламодателю еще раз обратиться к аудитории, уже посетившей сайт в прошлом. Её использование может заметно увеличить эффективность рекламы. Подробнее: http://help.yandex.ru/direct/?id=1127528