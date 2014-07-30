Менеджер по e-commerce (интернет маркетолог)

В крупную компанию (МСК), требуется опытный интернет-маркетолог с уклоном в управление (работа в офисе):

общие тербования:

-Знание систем интернет статистики умение анализировать трафик, поведение пользователей на сайте и тд.

-Знание интернет-рекламы SEO, SMM, SEA (желательно опыт в поле ,а не только теория)

-Умение спроектировать лендинг, интерфейс, функциональные требования по задаче.

-Навыки управления людьми, работы с подрядчиками, поставить задачу, контролировать сроки, оценить эффективность.

-Медиапланирование, бюджетирование, умение обосновать медиаплан и свои предложения.

-Предлагать решения поставленных задач, не ждать пока скажут что делать.

-Так же приветствуется знание html, css , логики систем управления сайтами php, javascript (не нужно ничего делать руками, но нужно понимать что это такое, как и где используется, чтобы правильно ставить задачи разработчикам)

Опыт от двух лет.

Работа на полный рабочий день.

ЗП в зависимости от уровня кандидата (если соотв. всем требованиям 100+20)

Заинтересовавшихся прошу высылать резюме в личку.