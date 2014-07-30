Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок. Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи. Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет ...
Менеджер по e-commerce (интернет маркетолог)
В крупную компанию (МСК), требуется опытный интернет-маркетолог с уклоном в управление (работа в офисе):
общие тербования:
-Знание систем интернет статистики умение анализировать трафик, поведение пользователей на сайте и тд.
-Знание интернет-рекламы SEO, SMM, SEA (желательно опыт в поле ,а не только теория)
-Умение спроектировать лендинг, интерфейс, функциональные требования по задаче.
-Навыки управления людьми, работы с подрядчиками, поставить задачу, контролировать сроки, оценить эффективность.
-Медиапланирование, бюджетирование, умение обосновать медиаплан и свои предложения.
-Предлагать решения поставленных задач, не ждать пока скажут что делать.
-Так же приветствуется знание html, css , логики систем управления сайтами php, javascript (не нужно ничего делать руками, но нужно понимать что это такое, как и где используется, чтобы правильно ставить задачи разработчикам)
Опыт от двух лет.
Работа на полный рабочий день.
ЗП в зависимости от уровня кандидата (если соотв. всем требованиям 100+20)
Заинтересовавшихся прошу высылать резюме в личку.
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