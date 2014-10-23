Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок. Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи. Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет ...
Переработка ядра ключевых слов
Есть рекламная компания для сервисного центра по ремонту телефонов и компьютеров.
В ней собрано около 6000 ключевиков и объявлений.
Но собраны они в страшном хаосе, без категоризации.
Необходимо пересобрать ядро запросов, есть много пропущенных тематических слов и фраз-проблем, разбить его по смысловым группам и группам конкретных предложений.
Количество ключевых слов: до 10000
Таргетинг: Мурманск и область
Оплата 100$
серия лендингов:
Отчет в формате Excel.
Слова разбить по колонкам с указанием кол-ва запросов:
колонка 1: «ключевой запрос»;
колонка 2: «высокочастотные от 500 и выше»;
колонка 3: «Среднечастотные от 100 до 500»;
колонка 4: «Низкочастотные от 1 до 100».
колонка 5: «Тематические (глючит ноутбук что делать)» (эта колонка самая обширная должна быть)
Для примера кинул поисковые слова по ремонту и обслуживанию ноутбуков, считаю что можно увеличить кол-во слов в три и более раз
Выбранный исполнитель
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