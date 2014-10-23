Переработка ядра ключевых слов

Есть рекламная компания для сервисного центра по ремонту телефонов и компьютеров.

В ней собрано около 6000 ключевиков и объявлений.

Но собраны они в страшном хаосе, без категоризации.

Необходимо пересобрать ядро запросов, есть много пропущенных тематических слов и фраз-проблем, разбить его по смысловым группам и группам конкретных предложений.

Количество ключевых слов: до 10000

Таргетинг: Мурманск и область

Оплата 100$

серия лендингов:

phones.260777.ru

notebook.260777.ru

computer.260777.ru

remont.260777.ru

corp.260777.ru

Отчет в формате Excel.

Слова разбить по колонкам с указанием кол-ва запросов:

колонка 1: «ключевой запрос»;

колонка 2: «высокочастотные от 500 и выше»;

колонка 3: «Среднечастотные от 100 до 500»;

колонка 4: «Низкочастотные от 1 до 100».

колонка 5: «Тематические (глючит ноутбук что делать)» (эта колонка самая обширная должна быть)

Для примера кинул поисковые слова по ремонту и обслуживанию ноутбуков, считаю что можно увеличить кол-во слов в три и более раз