Есть рекламная компания для сервисного центра по ремонту телефонов и компьютеров. В ней собрано около 6000 ключевиков и объявлений. Но собраны они в страшном хаосе, без категоризации. Необходимо пересобрать ядро запросов, есть много пропущенных тематических слов и фраз-проблем, ...