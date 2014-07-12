nmurm

Владимир nmurm

 
39 летРоссия/Мурманск
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Лаборатория Продвижения Бизнеса PRODVIG.BIZ

Маркетинговое агентство в составе группы компаний. Предлагаем комплексные решения по развитию и продвижению вашего бизнеса.

• аудит бизнес-процессов

• разработка стратегий продвижения

• разработка фирменного стиля и рекламы

• создание отделов и скриптов продаж

• системы взаимоотношений с клиентами (CRM)

• разработка и продвижение интернет сайтов

• автоматизация бизнеса

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$27
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AidMach
Айдан 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
$27
10 баллов
год назад
Парсер объявлений с сайта uslugio.com
Все прошло отлично!
Все отлично, сделал парсер
Ответный отзыв
work_master
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$60
2 балла
6 лет назад
Верстка ленда, переделка в адаптив, калькулятор
Обычное кидалово. Данный персонаж заказал адаптивную верстку с элементами JS, получил качественный результат и не оплатил работу. На сообщения отвечает редко. Не связывайтесь вообще!
andrewmax
Андрей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
115 отзывов(-1)
$130
10 баллов
7 лет назад
Кампания 600 объявлений по теме привлечение клиентов и повышен. продаж
Рекомендую.
все ок
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Переработка ядра ключевых слов
все ок, рекомендую
Работы выполнена, но недостаточно проработано кол-во ключевиков.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка макетов в LPGenerator
Хорошо,поработали.Оплата моментально.
Быстро разобрался в новой CMS, доработал необходимые изменения.
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