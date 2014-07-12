Натянуть 10 разделов (везде одинаковый дизайн) (HTML+CSS+IMG+JS) Сделать поля, картинки редактируемыми, админку сайта, формы настроить Пример https://stroi-plus.com/
Маркетинговое агентство в составе группы компаний. Предлагаем комплексные решения по развитию и продвижению вашего бизнеса.
• аудит бизнес-процессов
• разработка стратегий продвижения
• разработка фирменного стиля и рекламы
• создание отделов и скриптов продаж
• системы взаимоотношений с клиентами (CRM)
• разработка и продвижение интернет сайтов
• автоматизация бизнеса
- Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго дня! Парсер объявлений с сайта uslugio.com. Принцип работы: в парсер загружается список страниц-категорий с сайта, по этим страницам происходит сбор данных из объявлений (заголовок объявления, текст объявления, имя, номер телефона).Базы данных1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходима доработка уже готового скрипта мультилендинга, сделано на framework Yii + SQL, почему-то не создает новые разделы. Вышлю по запросу архив со скриптом.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго дня! Необходима полная переработка компании по ремонту ноутов, мобил, делали еще в 2014, после этого ничего толком не меняли.Контекстная реклама16 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно привлекать трафик с тизерок на ремонт ноутов, мобил на свои ленды. Нужен человек с опытом, отсеивать ботов, чистить траф.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
- $60
Необходимо сверстать и сделать адаптивным(резина) десктопный дизайн Сверстать в адаптивном формате под все экраны до мобил, обеспечить максимально быструю загрузку, сверстать по всем правилам: [url=https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/]https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/[/url] Сделать интеграцию с калькулятором http://www.autoins.ru/ru/osago/calculator/ PSD в личкуHTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $50
Необходимо сверстать и сделать адаптивным уже готовый дизайн, есть в psd (десктопный формат). Сверстать в адаптивном формате под все экраны до мобил, обеспечить максимально быструю загрузку, сверстать по всем правилам: https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru/ Сделать простейший калькулятор. PSD в личкуHTML-верстка27 заявокЗакрыт6 лет назад
- $130
Адрес: clients.prodvig.biz Разбить на 2 камапнии - Мурманск и область и Вся Россия Прототип страницы: http://shardex.by/prodvig/salesup/#p=homeКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $100
Подбор ядра слов для рекламного интернет агенства. Таргетинг Мурманск и область. Глубокая проработка ядра по схеме как в приложенном файле: 1. Переходите на сайт http://www.promotools.ru/services/anchors-large.php 2. Заполняете списки слов. 3. Выставляете параметры. 4. Нажимаем сгенерить. 5. Парсим Кей-Коллектором Общее кол-во слов 3000-5000 после ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Интересует стоимость подбора ядра слов для рекламного интернет агенства. Таргетинг Мурманск и область. Глубокая проработка ядра по схеме как в приложенном файле: 1. Переходите на сайт http://www.promotools.ru/services/anchors-large.php 2. Заполняете списки слов. 3. Выставляете параметры. 4. Нажимаем сгенерить. 5. Парси Кей-Коллектором Общее кол-во слов ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходима верстка макетов в LPGenerator Паралакс эффекты, Jquery Несложные макетыHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Есть рекламная компания для сервисного центра по ремонту телефонов и компьютеров. В ней собрано около 6000 ключевиков и объявлений. Но собраны они в страшном хаосе, без категоризации. Необходимо пересобрать ядро запросов, есть много пропущенных тематических слов и фраз-проблем, ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Необходимо собрать ядро запросов (Мурманск и область), ключевые слова и с частотностью в Yandex.Direct/Google.Adwords для сайта по производству SIP панелей Количество ключевых слов: до 2000 Оплата 20$ Производство трехслойных SIP (сендвич) панелей формата Изготовление комплектов домов www.tecobud.com.ua ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Создание системы учета заказов на Google Apps Script API (JavaScript) Задача подробно описана в решении: http://blog.cloudy-office.ru/2012/05/google-apps.html Но требуется заточка под сервисную компанию по обслуживанию ПК: - возможность просматривать состояние заявки по номеру с сайта - итоги по доходу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад