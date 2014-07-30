Нужен специалист по контекстной рекламе, наверное в идеале - сертифицированное агентство Яндекс.Директ, Google Adwords. Собственно, нужно прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления).

Пишите в комментариях к вакансии (не в личку):

1. Во сколько и как оцениваете свои услуги со созданию и ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords?

2. Опишите вкратце как вы работаете.

Рады будем выслушать любые ваши предложения. Нужен партнер для полного аутсорсинга контекста.