Нужно создать и запустить рекламную кампанию в Яндекс Директ для интернет магазина (Украина) сумок. Есть 40-50 страниц на которые нужно создать объявления подобрать кеи. Необходимо только настроить и запустить. Нужен тот кто, сможет ...
Специалист по контекстной рекламе
Нужен специалист по контекстной рекламе, наверное в идеале - сертифицированное агентство Яндекс.Директ, Google Adwords. Собственно, нужно прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления).
Пишите в комментариях к вакансии (не в личку):
1. Во сколько и как оцениваете свои услуги со созданию и ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords?
2. Опишите вкратце как вы работаете.
Рады будем выслушать любые ваши предложения. Нужен партнер для полного аутсорсинга контекста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Контекстная реклама23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо подготовить, настроить и запустить РК для Яндекс Директ для магазина натуральной косметики savonryshop.ru Рынок весьма специфичен, по этой причине требуется грамотное написание объявлений, и подбор ключевиков. Для выполнения задачи требуется подход опытного специалиста ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
В крупную компанию (МСК), требуется опытный интернет-маркетолог с уклоном в управление (работа в офисе): общие тербования: -Знание систем интернет статистики умение анализировать трафик, поведение пользователей на сайте и тд. -Знание ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт11 лет назад
необходимо в директе создать объявление, написать заголовок-подзаголовок, выбрать ОДНУ наиболее подходящую фразу для продвижения и подобрать идеальную стоимость клика/позицию. заголовок и подзаголовок должны быть креативными и подходящими ключевику и сайту в целом, чтобы добиться максимальной ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В интернет-магазин Корейской косметики требуются продажи. Готов платить 15% от суммы заказа. Средний чек 1200 рублей. Регион Москва. Нужна 1 продажа в день или больше.Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Настройка и ведение контекстной рекламы в Yandex Direct и Google Adwords по таким одностраничникам (и другим подобным): greencoffee-ukraine.com godji.co.ua valgus-pro.com.ua Ищу подрядчика на постоянку, которому смогу доверить ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт11 лет назад
Настроить рекламму в директе. правильно граммотно. с минимальными затратами.Контекстная реклама22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создать рекламную компанию в яндекс директ. В общей сложности 1000 различных объявлений по одному или нескольким ключевым запросам на объяву. Тексты объявлений должны быть разными, а не одно и тоже для всех объявлений. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо настроить Adwords (поиск) для интернет магазина оборудования, садовой техники и инструмента. Ассортимент примерно 12000 позиций. Будем создавать несколько проектов и поэтапно настраивать на все группы товаров. Первый проект будет только на одну ...Контекстная реклама10 заявокЗакрыт11 лет назад