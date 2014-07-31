Нужен специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ, Google Adwords на постоянной основе. Необходимо будет прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления).

Пишите в комментариях и в личку:

1. Во сколько и как оцениваете свои услуги со созданию и ведению рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords?

2. Расскажите кратко как вы работаете.

Рады вашим предложениям. Нужен партнер на постоянной основе. В любом случае пишите. будем обсуждать все подробно.

С ув Елена