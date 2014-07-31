Создание кампании в Директ с 1 000 объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт3 заявки117 просмотров

Требуется создать кампанию в Яндекс Директ.

1 000 объявлений. Каталог товаров.

Ключевые слова есть.

Укажите стоимость работ и сроки.

11 лет назад
saitby
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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