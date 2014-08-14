Реклама в Adwords и Директ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен22 заявки275 просмотров

Нужно настроить максимально конверсионную Контекстную Рекламу в Adwords и Директ по тематике Услуги сварки металла, труб, изделий и т.д. Также требуется настроить Яндекс Метрику для отслеживания эффективности рекламы.

Google Ads
11 лет назад
vfyz
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Rimsckiy
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$250
3 дня
Контекстная Реклама настроена очень качественно с максимальным охватом целевой аудитории. Конверсия с рекламных кампаний высокая, заказы увеличились. Все круто. Рекомендую
Заказчик ответственный, оплатил работу в срок, рекомендую...

Заявки фрилансеров

Rimsckiy
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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