Реклама в Adwords и Директ

Нужен специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ, Google Adwords на постоянной основе. Необходимо будет прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления). Пишите в ...