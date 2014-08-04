Риэлторские услуги

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен1 заявка120 просмотров

настроить компанию риэлторского агенства занимаемся покупкой и продажей квартир

11 лет назад
alexss07
Алексей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$50
3 дня
работа выполнена качественно и быстро всем рекомендую
Все замечательно!!

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
ТОП-10
Контекстная реклама

  • Похожие заказы

  • Интернет-маркетолог

    $1125

    Ищем специалиста для настройки и ведения кампаний в поисковых системах, включая КМС Обязателен успешный вывод кампаний по ключевым запросам в ТОП поисковых систем Google и Яндекс Работа удаленная, ...

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Раскрутка нового ИМ и периодическая поддержка

    Требуется раскрутить новый небольшой интернет-магазин электроники и малой быт. техники. Доведение до ума юзабилити сайта, раскрутка и периодическая рекламная поддержка. Контекстная реклама, соцсети, Яндекс-маркет, оптимизация и пр. Но первым делом - умение быстро вывести ...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо сформировать компанию в Яндекс Директ

    Необходимо грамотно сформировать компанию в Яндекс Директ. 1 запрос 1 объявление, в объявлениях стоимость услуг, побуждающие фразы, ссылаться должны на целевые страницы Стоимость объявления от 6 руб.

    Контекстная реклама18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен специалист по контекстной рекламе

    Нужен специалист по контекстной рекламе Яндекс.Директ, Google Adwords на постоянной основе. Необходимо будет прогнозировать расходы и кол-во кликов на контекст, создавать и вести рекламные кампании (в том числе составлять СЯ и объявления). Пишите в ...

    Google Ads
    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать кампанию в Директе

    $50

    Требуется человек, который сможет периодически делать кампании для Директа. Главный критерий - уверенный пользователь кейколлектора, чтобы собирать много-много низкочастотки. Цена должна быть приемлемой. Озвучьте средние цены на кампанию, сроки, портфолио.

    Контекстная реклама14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать ключевики для проекта

    Необходимо: 1. Собрать семантику (поисковые запросы) для рекламы и продвижения сайта. 2. Кластеризовать запросы, т.е. разобрать на блоки для распределения по страницам нового сайта и подготовки объявлений контекстной рекламы, удалить мусор. ...

    Контекстная реклама9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения в контекстную рекламу

    Внести следующие изменения: 1. Рекомендованы новые тексты объявлений. Теперь в текстах: -  используется больше подсветки (тексты объявлений содержат ключевые фразы, при показе объявлений они будут выделены жирным шрифтом; это ...

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад