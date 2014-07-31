Внешние ссылки

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Закрыт4 заявки184 просмотра

Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах.

Требования к сайтам:

Тематика медицина

ТИЦ не меньit 10

Кол-во страниц в индексе Яндекса не меньше 1000

Описание здесь

https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit

или в пристежке

PS

Меня не интересуют покупные ссылки, бесплатный аудит, продвижение по СЧ НЧ ВЧ ХЧ, Мне нужно только исполнение тех задач, которые описаны в ТЗ.

11 лет назад
sn600
56 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров