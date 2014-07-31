Оптимизация сайта www.нож-витязь.рф под поисковые системы, создание семантического ядра, внутренняя перелинковка, уникализация текстов. Цена вопроса 100 $
Внешние ссылки
Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах.
Требования к сайтам:
Тематика медицина
ТИЦ не меньit 10
Кол-во страниц в индексе Яндекса не меньше 1000
Описание здесь
https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit
или в пристежке
PS
Меня не интересуют покупные ссылки, бесплатный аудит, продвижение по СЧ НЧ ВЧ ХЧ, Мне нужно только исполнение тех задач, которые описаны в ТЗ.
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