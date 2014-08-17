sn600

Сергей sn600

 
55 летРоссия/Воронеж
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Переделка описаний медицинской техники

    $2500

    Требуется переделать описания товаров в интернет магазине. Медицинская техника, приборы и оборудование Комплектующие к медтехнике. ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1vtMpddxRiUSYIi878GlNfWFhRxC6Gz9pRZO8T-88yTM/edit?usp=sharing

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внешние факторы. Ссылки

    Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Условия здесь https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit?usp=sharing

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внешние ссылки

    $250

    Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Требования к сайтам: Тематика медицина ТИЦ не меньit 10 Кол-во страниц в индексе Яндекса не меньше 1000 Описание здесь https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit или в пристежке PS Меня не интересуют покупные ссылки, бесплатный ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад