Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Требования к сайтам: Тематика медицина ТИЦ не меньit 10 Кол-во страниц в индексе Яндекса не меньше 1000 Описание здесь https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit или в пристежке PS Меня не интересуют покупные ссылки, бесплатный ...