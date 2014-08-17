Требуется переделать описания товаров в интернет магазине. Медицинская техника, приборы и оборудование Комплектующие к медтехнике. ТЗ здесь https://docs.google.com/document/d/1vtMpddxRiUSYIi878GlNfWFhRxC6Gz9pRZO8T-88yTM/edit?usp=sharing
Действие аккаунта приостановлено!
- $2500Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Условия здесь https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit?usp=sharingПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Для продвижения сайтов (4шт) тематики “Медицинское оборудование” требуется размещение ссылок на трастовых сайтах. Требования к сайтам: Тематика медицина ТИЦ не меньit 10 Кол-во страниц в индексе Яндекса не меньше 1000 Описание здесь https://docs.google.com/document/d/1vmzVuo0Lf9qjriJCcUAUkJ0o5hXdkCAzSEbhbyYqR-E/edit или в пристежке PS Меня не интересуют покупные ссылки, бесплатный ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад