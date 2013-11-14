udaca

Эльчин Эйвазов udaca

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

http://poznaysamovosebya.ru

http://elcineyvazov.ru

Отзывы фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создание баннера для сайта
Все отлично! Думаю еще поработаем не раз.
Спасибо, Тимур! За качественный и творческий работу. Будем сотрудничать.
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xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Задача для специалиста со знанием Java script.
Java
С Эльчином было приятно работать. Оплатил быстро, проблемы описывал доходчиво. Хороший заказчик.
Честно говоря я первый раз встретил на weblancerа такого профессионального специалиста. Борис с одном взглядом на код страницу сразу отмечал всех ощипки и быстро поправил их. До него многие пытались но не смогли решит проблему. Рекомендую всем. Спасибо Борис.
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dmsmaxim
Максим 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 отзывов(-1)
$5
10 баллов
11 лет назад
Доработка скрипта
JavaScript
Хороший заказчик. Сделка прошла успешно.
Максим отлично справился, добавил стиьл к скрипту. Я доволен. Рекомендую всем.
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ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Настроить подписку по E-mail на сайт
Грамотный, адекватный заказчик. Четко ставит задачу. Доступен для обсуждения возникающих вопросов.
Мне нужно было настроить подписку на email на моем сайте. Сергей отлично справился с задачей, с учетом всех моих требований. Работа выполнена на высшем уровне, я очень доволен результатом. Сергей всегда находился на связи на каждом этапе работы над проектом. Считаю его ответственным и грамотным специалистом, который хорошо разбирается в своем деле. Всем рекомендую!
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sskar
Ко 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Добавить всплывающее окно
CSSjQuery
Положительный Заказчик, приятный в общении. Понравился подход к выполнению и стремление вникнуть в проблему, при этом без лишних вопросов и очень тактично! Рад сотрудничеству.
Мне нужно было добавить всплывающее окно, которое должно было бы появляться при входе на сайт. Карп ко отлично справился с задачей. Сделал работу оперативно и качественно с учетом всех моих пожеланий. Постоянно находился на связи. Я очень доволен нашим сотрудничеством и рекомендую его как первоклассного специалиста.
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