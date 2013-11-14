Ищу айтишника который будет обучать мне локальные серверы, локальные сеты удаленна. оплата за обучения по договору. Обращаться желательно через скайп.
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт одностраничник, нужна его поднять на первое места на поисковика гугле. В нашем стране с похожим запросом на тематике всего несколько конкурентов. Желательно обращаться через скайпе.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть компания известный но его добавит в википедию у меня как то не получается. 2 раза удалили за не правильный верстку. Если кто то из вас ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт11 лет назад
установил капчу и все работает отлично но при не выполнение обязательное поле или капчу вдает ощибку "На этой странице обнаружена циклическая переадресация" Желательно обрашаться ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть слайдер на которым путь к фотографии все находиться на главным странице, кроме первый и последный. Задача такой, перенести эти два пути тоже на главный страницу. Обращаться специалистом и желательно через skype.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Сделать ширину сайта в зависимости от разрешения монитора. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
технические требования для баннера для сайтов. flash-баннер или гиф-анимация. Вес баннера не должен превышать 45 - 75 Кб. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Если вы Seo оптимизатор который сможет помочь индексации всех страницы сайта, тогда проект для вас. Мне нужен что google индексировал всех страницы моего сайта. Обращайтесь, пожалуйста, через skype.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть jpg файлы отдельно и есть слайдер. требуется совместит. Дело в том что, каждый страница сверстана а мне надо менять коды всех страницы из сss и js на jpg. Жду ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист со знанием Java script. Есть элементарный ощибка, нужно попровить. Желательно обращаться по СкайпуЗавершен11 лет назад
Требуется Слайдер изображений в виде книги. Жду ваш предложение. Желательно обращаться через скайп.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть готовый скрипт который надо добавить или изменить чего то, нужен опытный веб программист хорошо знающий Javascript . Обращаться желательно по скайпу.Завершен11 лет назад
Нужен php-скрипт отправки заполненной формы по email. . желательно обратится по скайпу.Веб-программирование9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна программа, с помощью которой можно будет вести учет людей, посещавших клинику. Посетители данного заведения добавляются в постоянную базу данных, и в программе должен быть поиск, чтобы при необходимости найти пациента по имени и фамилии. ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист который сможет сделать и настроить подписку по E-mail на сайт? Блог находится не на движке. Жду ваш предложение. Желательно обращаться через скайп.Завершен11 лет назад
Требуется специалист со знанием программирования. У меня есть готовый сайт. Мне нужно создать эффект падающего снега на фоне главной страницы. Желательно обращаться по СкайпуЗавершен11 лет назад
Всплывающее окно при первом посещении сайта на jQuery или на другом языке.На сайте есть добавленный всплывающее окно сделанный через css. Окно откроется при каждым перехода на сайте от страница на страниц. Нужно ...Завершен11 лет назад
Требуется специалист со знанием jQuery, для того чтобы убрать личные эффекты на 3D слайдера. Обращаться желательно по скайпуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист со знанием продвижение видео на YouTube. увеличить число просмотров и подписчиков. Желательно обращаться через скайпСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть форма Отправка сообщения с сайта на e-mail пхп скрипт тоже есть. Но где то ощибка. Оплачу за поправления.Завершен12 лет назад