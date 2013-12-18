Настроить подписку по E-mail на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки194 просмотра

Требуется специалист который сможет сделать и настроить подписку по E-mail на сайт? Блог находится не на движке. Жду ваш предложение. Желательно обращаться через скайп.

11 лет назад
udaca
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$20
4 дня
Мне нужно было настроить подписку на email на моем сайте. Сергей отлично справился с задачей, с учетом всех моих требований. Работа выполнена на высшем уровне, я очень доволен результатом. Сергей всегда находился на связи на каждом этапе работы над проектом. Считаю его ответственным и грамотным специалистом, который хорошо разбирается в своем деле. Всем рекомендую!
Грамотный, адекватный заказчик. Четко ставит задачу. Доступен для обсуждения возникающих вопросов.

Заявки фрилансеров

ser51
74 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад