Нужно спарсить сайт

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Здравствуйте. Нужен человек для парсинга сайтов и раскидывания данных по html шаблону. Пример сайта, который нужно будет спарсить: web-plakat.ru

HTML
11 лет назад
zaschto
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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