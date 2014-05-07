Импорт файла выгрузки

есть файл xml, в котором товары интернет-магазина, обновляется он каждые 30 минут.

Нужно сделать чтобы он импортировался на мой сайт. Сайт на друпал. Необходимо чтобы он так же обновлялся каждые 30 минут.

1. Каким образом это можно сделать?

2. На моем сайте нет 1с, можно ли это сделать без присоеднения к моему сайту 1С?

+ Необходимо чтобы менялась цена, умножалась на коэффициент 1.1

+ необходимо чтобы в описание товаров одного раздела добавлялась одна и та же фраза моя.

без предоплаты