Импорт файла выгрузки

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Завершен5 заявок137 просмотров

есть файл xml, в котором товары интернет-магазина, обновляется он каждые 30 минут.

Нужно сделать чтобы он импортировался на мой сайт. Сайт на друпал. Необходимо чтобы он так же обновлялся каждые 30 минут.

1. Каким образом это можно сделать?

2. На моем сайте нет 1с, можно ли это сделать без присоеднения к моему сайту 1С?

+ Необходимо чтобы менялась цена, умножалась на коэффициент 1.1

+ необходимо чтобы в описание товаров одного раздела добавлялась одна и та же фраза моя.

без предоплаты

Drupal
11 лет назад
assa21
35 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад

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peter23_
Петр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$120
5 дней
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Заявки фрилансеров

peter23_
Петр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад