Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию. https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf
Администратор сайтов
Оренбургской компании в отдел интернет-маркетинга требуются молодые инициативные специалисты для администрирования и программирования веб-сайтов! Если у Вас совсем нет опыта или опыт недостаточен, то мы обучим всему необходимому.
Победившим в конкурсе на испытательный срок мы предложим небольшую зарплату и отличное наставничество. На постоянное время работы - хорошая фиксированная зарплата и премия. Карьерный рост и оформление по ТК РФ гарантированы.
Требования: огромное желание работать и развиваться в области интернет-маркетинга, аналитический склад ума, способность работать с большими объемами информации.
Обязанности: работа в области создания, оптимизации, администрирования, продвижения и рекламы веб-сайтов компании. Большие успехи в области креатива и копирайтинга приветствуются и вознаграждаются дополнительно! Ждем Ваших резюме!
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