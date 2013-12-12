Администратор сайтов

Оренбургской компании в отдел интернет-маркетинга требуются молодые инициативные специалисты для администрирования и программирования веб-сайтов! Если у Вас совсем нет опыта или опыт недостаточен, то мы обучим всему необходимому.

Победившим в конкурсе на испытательный срок мы предложим небольшую зарплату и отличное наставничество. На постоянное время работы - хорошая фиксированная зарплата и премия. Карьерный рост и оформление по ТК РФ гарантированы.

Требования: огромное желание работать и развиваться в области интернет-маркетинга, аналитический склад ума, способность работать с большими объемами информации.

Обязанности: работа в области создания, оптимизации, администрирования, продвижения и рекламы веб-сайтов компании. Большие успехи в области креатива и копирайтинга приветствуются и вознаграждаются дополнительно! Ждем Ваших резюме!