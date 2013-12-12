Создание сайта с использованием API Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо написать сайт с использованием API Вконтакте, имеется готовый дизайн. Более подробная информация в техническом задании. Дизайн будет предоставлен исполнителю, с началом работы.

11 лет назад
itsafety
Кич 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров