PHP модуль для joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок177 просмотров

Есть сайт стоит на платформе joomla 3.0. Тематика сайта- электросеть.

Задача сайта предоставлять информацию для клиентов ( какое количество электроэнергии..нажег за текущий месяц данный абонент).

Один раз в месяц должна происходить загрузка данных (из экселя) ..подгружаться в базу данных, далее...абонент заходит на сайт вводит свой идентификационный номер и ему выдается информация из загруженного файла..о том сколько он нажёг электричества.

JoomlaPHP
11 лет назад
Usan
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kirill999
Евгеньев 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$75
5 дней
Все сделано вовремя и грамотно! Спасибо!
Рекоммендую!

Заявки фрилансеров

kirill999
Евгеньев 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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