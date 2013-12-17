Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию. https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf
Сделать новостную ленту на drupal 6
Сайт: timbest.ru
Нужно сделать новостную ленту как на http://www.new-j.ru/blog/
Делаем вот тут: http://timbest.ru/blog
Все доступы дам. Указывать сразу стоимость и сроки.
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