Сделать новостную ленту на drupal 6

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки173 просмотра

Сайт: timbest.ru

Нужно сделать новостную ленту как на http://www.new-j.ru/blog/

Делаем вот тут: http://timbest.ru/blog

Все доступы дам. Указывать сразу стоимость и сроки.

Drupal
11 лет назад
bigdad
Михаил 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Работаем не в первый раз, готов и дальше к сотрудничеству!
Все отлично

Заявки фрилансеров

rm_rm
Роман 
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Настройка Интеркасса 2.0 на Joomla VirtueMart

    Нужно перенастроить магазин работающий на VirtueMart на новую версию платежного сервиса ИНТЕРКАССА 2.0. Сейчас все работает нужно перенастроить на новую версию. https://new.interkassa.com/files/docs/IK2.SCI.Protocol.v0.9.5.pdf

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подключить к сайту функцию

    Очень лехкая и не хлопадная работа Функцию Получения статуса отправленной смс все есть скрипт только сделать чтоб работало с поле и выскакивало окно статус о доставке смс обязательно знания ...

    JavaScriptjQueryMySQLPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP модуль для joomla

    Есть сайт стоит на платформе joomla 3.0. Тематика сайта- электросеть. Задача сайта предоставлять информацию для клиентов ( какое количество электроэнергии..нажег за текущий месяц данный абонент). Один раз в месяц должна происходить ...

    JoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Слайдер товаров с возможностью заказа

    Схематично слайдер показан на приложенном рисунке. Как должно работать: - в настройках задаётся количество товара, добавляются сами товары (каждый товар это - артикул, название, описание, цена и картинка отдельным файлом images/"артикул.jpg") - по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Администратор сайтов

    Оренбургской компании в отдел интернет-маркетинга требуются молодые инициативные специалисты для администрирования и программирования веб-сайтов! Если у Вас совсем нет опыта или опыт недостаточен, то мы обучим всему необходимому. Победившим в конкурсе на испытательный срок ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Техническая сторона сайтов, html5 + jquery+cms

    $1000

    Привет. Мы дизайн студия. Ищем программистов или команду на сотрудничество для необычных проектов. Всякие скриптовые решения. html 5 анимация. jquery, подгрузка, листание, работа с видео, html5 плееры, видео на фоне сайта и тд. ...

    HTMLjQueryMODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание сайта с использованием API Вконтакте

    Необходимо написать сайт с использованием API Вконтакте, имеется готовый дизайн. Более подробная информация в техническом задании. Дизайн будет предоставлен исполнителю, с началом работы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать базу контактов

    Нужно собрать базу контактов компаний по России следующих направлений: - Праздничные агенства - Event агенства - Свадебные агенства - Агенства корпоративных мероприятий - Рекламные агенства - Торговые центры ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Импорт файла выгрузки

    есть файл xml, в котором товары интернет-магазина, обновляется он каждые 30 минут. Нужно сделать чтобы он импортировался на мой сайт. Сайт на друпал. Необходимо чтобы он так же обновлялся каждые 30 минут. ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад